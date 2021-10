Baseball, gli Atlanta Braves vincono gara-1 delle World Series MLB 2021

Si aprono le World Series 2021 e gli Atlanta Braves piazzano subito il colpo esterno, andando a espugnare il Minute Maid Park, casa degli Houston Astros, con un rotondo 6-2. Un successo importante per la squadra della capitale della Georgia, ancor più se si considera che è stata sfruttata l’unica presenza di Charlie Morton da partente al lancio, dal momento che con questo confronto il trentasettenne del New Jersey ha chiuso la stagione a causa di una frattura al perone.

Già nel primo inning le cose si mettono bene per i Braves, dopo la performance nella Star Spangled Banner di Keke Palmer: Soler colpisce a sinistra il fuoricampo dell’1-0. L’attacco ospite funziona e arriva poco dopo il secondo punto, con Riley che spedisce lontano appena a sinistra il doppio che consente ad Albies di completare il giro del diamante.

Tanto per cambiare, Atlanta raggiunge il 3-0 nella seconda ripresa: ci pensa Soler a mettere d’Arnaud nelle condizioni di dare questo ulteriore vantaggio ai Braves. Questi ultimi dilagano ulteriormente nella terza, con l’home run da 2 RBI di Duvall, che fa uscire dalla mazza un autentico fulmine a 180 km/h per dare il 5-0 ai suoi.

Nella parte bassa del quarto inning arriva il primo punto di Houston. McCormick batte a sinistra con le basi piene, a Swanson sfugge la palla e Tucker non può che far esultare il Minute Maid Park. Si deve attendere l’ottava ripresa per vedere nuove realizzazioni: un bell’attacco di Atlanta porta Freeman a utilizzare, con 1 out, la volata di sacrificio che permette a Swanson di correre e realizzare il 6-1. Alvarez risponde nella parte bassa dello stesso inning con il secondo triplo della postseason, che trasforma in punto per mezzo della rimbalzante di Correa. Dopo questo 6-2 si replica stanotte con Max Fried a iniziare al lancio per i Braves e José Urquidy per gli Astros.

