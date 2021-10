ATP San Pietroburgo 2021, Marin Cilic piega in tre set Taylor Fritz e vince il torneo

L’ultimo atto del torneo ATP San Pietroburgo 2021 di tennis (di categoria ATP 250), ovvero il St. Petersburg Open, conclusosi sul cemento indoor russo, ha visto la vittoria finale del croato Marin CIlic, che si è imposto per 7-6 (3) 4-6 6-4 in due ore e venticinque minuti sullo statunitense Taylor Fritz, numero 5 del seeding.

Nel primo set Cilic è il primo ad allungare, centrando il break nel sesto gioco. Il balcanico va a servire per la partita nel nono game ma, dopo aver sciupato un set point, subisce il controbreak. Si va al tie break ed il croato comanda le danze girando avanti 4-2 e chiudendo col punteggio di 7-3 dopo 53 minuti.

Nella seconda partita si inizia con break e controbreak, poi i game vinti in risposta diventano quattro nei primi sei giochi, ma l’equilibrio non si spezza. Nel decimo game Cilic serve per restare nel set, ma è costretto ad inseguire ed alla fine la spunta Fritz, che chiude sul 6-4 in 40 minuti.

La frazione decisiva vede Fritz allungare sul 3-1, ma Cilic trova il controbreak immediato e poi con difficoltà tiene il servizio che vale il 3-3. Sul 4-4 però è il croato ad avere lo spunto decisivo, con il break che lo manda a servire per il titolo: il balcanico vince 6-4 dopo 52 minuti.

Le statistiche indicano come Cilic vinca appena 6 punti in più dell’avversario, 103 contro 97, ma soprattutto come sia più cinico sulle palle break, dato che ne converte 5 su 7, riuscendo invece a cancellarne 7 delle 12 concesse.

