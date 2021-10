Atp Finals, ipotesi ripescaggio per Jannik Sinner e i dubbi di Djokovic

Difficile, molto difficile. La sconfitta negli ottavi di finale del Masters1000 di Indian Wells ha complicato il cammino eventuale di Jannik Sinner verso le ATP Finals.

Il ko contro l’americano Taylor Fritz, infatti, ha messo nelle condizioni l’altoatesino di non recuperare quei punti nei confronti di chi lo precede. Attualmente, considerando già out Rafael Nadal (n.8 della Race) per infortunio, gli ultimi due posti utili sono occupati dal norvegese Casper Ruud (3015) e dal polacco Hubert Hurkacz (2995), rispettivamente n.7 e n.9 della classifica di rendimento del 2021 qualificante all’evento (top-8). Lo scandinavo, come Sinner, è stato eliminato dal torneo californiano, mentre Hurkacz è nei quarti e ha la possibilità di continuare la propria ascesa.

Jannik, con i suoi 2595 punti, pertanto ha un distacco considerevole e pensare a Torino è ardito. L’altoatesino attualmente è iscritto a diversi tornei: Anversa (250), Vienna (500), Parigi Bercy (1000) e Stoccolma (250). In teoria ci sarebbe dei margini, ma come si è visto a Indian Wells niente è scontato.

Ci potrebbe però essere un soluzione favorevole, ovvero l’eventuale rinuncia di Novak Djokovic. Il serbo, n.1 del mondo e della Race, non è chiaro se potrà essere al via al Master di fine anno. La rinuncia al torneo californiano è indice che il campione nativo di Belgrado abbia bisogno di riposo, dopo un’annata molto intensa. Da questo punto di vista, anche la sicurezza di essere (probabilmente) n.1 del ranking a fine anno, vista la sconfitta del russo Daniil Medvedev negli States, potrebbe portarlo a questa decisione come riportato da Tuttosport.

La testata fa riferimento anche a voci, che fanno pendere la bilancia su un forfait, provenienti dai suoi stretti collaboratori. Non resta che attendere e se davvero ciò dovesse accadere Jannik avrebbe possibilità di essere alle Finals, sempre tenendo conto di quello che farà il canadese Felix Auger-Aliassime (2330 punti) che lo segue da vicino nella classifica di rendimento del 2021. Se ciò dovesse accadere si realizzerebbe qualcosa di storico dal momento che con Matteo Berrettini sarebbero due gli italiani in un torneo di tal prestigio, cosa mai avvenuta precedentemente.

Foto: LaPresse