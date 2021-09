Volley, sarà Italia-Lettonia agli ottavi: chi sono gli avversari degli azzurri

L’Italia affronterà la Lettonia agli ottavi di finale degli Europei 2021 di volley maschile. La nostra Nazionale ha chiuso il proprio girone al primo posto da imbattuta, con cinque vittorie all’attivo (tra cui quelle di lusso contro le quotate Slovenia e Bulgaria), garantendosi così un accoppiamento sulla carta favorevole per il primo turno della fase a eliminazione diretta. Gli azzurri partiranno con tutti i favori del pronostico contro la compagine balcanica, sulla carta avversario modesto e di bassa caratura tecnica, che non dovrebbe creare particolari grattacapi ai ragazzi di coach Fefé De Giorgi (anche se non va comunque sottovalutato). L’appuntamento è per domenica 12 settembre (ore 16.00).

Gli uomini di coach Avo Keel hanno vinto soltanto una partita nella Pool D (conclusa al quarto posto in classifica), ovvero quella all’esordio nel sempre sentito derby con l’Estonia: 3-1, tra l’altro espugnando la Saku Suurhall di Tallinn. A seguire sono arrivate le due sconfitte al tie-break contro Croazia e Slovacchia, poi il ko per 3-1 contro la Germania e la scontata spazzolata contro la Francia (3-0 in favore dei Campioni Olimpici).

La Lettonia non può fare affidamento su grandissime stelle di caratura internazionale. L’uomo simbolo è l’opposto Hermans Egleskalns, bomber 30enne con un bel braccio che milita tra le fila dell’Olympiacos in Grecia (per lui anche un passaggio in Francia tra Nizza e Tours). Discreto lo schiacciatore Atvars Ozolins (ora in forza al Frejus in Francia, in Italia ha militato a Fano in A3 nel 2019-2020), affiancato di banda da Romans Sauss (ora approdato ai Grizzlies Giesen in Germania, dopo aver già giocato col Duren nel campionato tedesco e con l’Arago de Sète in Francia).

Il palleggiatore è il 35enne Deniss Petrovs, regista comunque discreto che nell’ultimo lustro ha bazzicato nel massimo campionato russo tra Nizhny Novgorod e Dynamo LO. I centrali Renars Pauls Jansons e Toms Svans non sembrano irresistibili, il libero è Ingars Ivanovs. Sulla carta è un sestetto che ha davvero poco da dire e che non dovrebbe impensierire più di tanto Simone Giannelli e compagni, chiamati a vincere per meritarsi il quarto di finale contro la vincente di Germania-Bulgaria.

