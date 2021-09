L’Italia si sta godendo il trionfo ottenuto agli Europei 2021 di volley maschile. La nostra Nazionale ha alzato al cielo il trofeo con pieno merito, al termine di una meravigliosa cavalcata condita da nove vittorie: dopo una fase a gironi dominata, gli azzurri hanno saputo regolare l’ostica Germania, infliggere una sonora lezione alla Serbia, battere la Slovenia al tie-break e in rimonta in una tiratissima finale. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi hanno riportato il titolo a casa dopo addirittura sedici anni di digiuno.

Simone Giannelli e compagni sono stati capaci di salire sul gradino più alto del podio alla prima grande uscita internazionale con questo nuovo gruppo infarcito di giovani e che ha lanciato il ricambio generazionale. Ora tutti i giocatori torneranno presso i rispettivi club, pronti per restare in campo a partire da ottobre fino a maggio. Quando torneranno a giocare i Campioni d’Europa? Quando rivedremo all’opera la Nazionale Italiana di volley maschile? Bisognerà aspettare otto mesi circa.

Il primo appuntamento ufficiale sarà in Nations League, il torneo itinerante che scatterà il 6 giugno 2022. Chiaramente prima dell’incontro d’apertura verranno disputate alcune amichevoli di avvicinamento (il calendario verrà definito solo l’anno prossimo). Dopo l’avventura in Nations League, la cui finale è in programma domenica 24 luglio (ovviamente bisogna qualificarsi), inizierà la preparazione verso l’evento più importante della prossima estate: i Mondiali 2022, che andranno in scena in Russia dal 26 agosto all’11 settembre. L’Italia si presenterà con grandi ambizioni, dopo il quinto posto del 2018 e tre titoli iridati consecutivi in bacheca (1990, 1994, 1998).

PROSSIME PARTITE ITALIA VOLLEY MASCHILE:

30 maggio 2022 Inizio Nations League

26 agosto-11 settembre 2022 Mondiali

Foto: CEV