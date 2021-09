Volley, Italia-Slovenia: probabili sestetti e formazioni. Gli azzurri per la Finale degli Europei

L’Italia si sta preparando per affrontare la Slovenia nella finale degli Europei 2021 di volley maschile. La nostra Nazionale scenderà in campo questa sera (ore 20.30) a Katowice (Polonia) per fronteggiare i vice campioni d’Europa e completare la propria cavalcata in questa rassegna continentale. Dopo aver infilato otto vittorie consecutive, gli azzurri non vogliono smettere di sognare e hanno tutte le carte in regola per tenere testa ai balcanici, puntando al settimo sigillo europeo della storia.

Il CT Fefé De Giorgi ha plasmato questo nuovo gruppo e lo ha subito portato ai vertici internazionale. L’Italia è tornata in finale a otto anni di distanza dall’ultima volta (ko contro la Russia nel 2013) e ora vuole tornare sul trono come non accade dal 2005 (in casa a Roma). Gli azzurri dovranno giocare la loro migliore pallavolo, restare spensierati e gettare il cuore oltre l’ostacolo, senza avere limiti o remore contro un avversario fortissimo che in semifinale ha eliminato la Polonia, Campione del Mondo e padrona di casa.

Il tecnico pugliese confermerà la formazione base vista nel corso delle ultime due settimane, optando per il sestetto più convincente e solido. L’Italia si affiderà al palleggiatore Simone Giannelli, agli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, all’opposto Giulio Pinali, ai centrali Gianluca Galassi e Simone Anzani, al libero Fabio Balaso.

Coach Alberto Giuliani ha invece un dubbio e riguarda il palleggiatore: Dejan Vincic e Gregor Ropret o in cabina di regia? Vincic era partito titolare con la Polonia, ma a partire dal secondo set ha giocato Ropret. Per il resto soltanto certezze e il fronte d’attacco fa paura: l’opposto Toncek Stern, gli schiacciatori Tine Urnaut e Klemen Cebulj. I centrali sono i solidi Jan Kozamernik e Alen Pajenk, il libero è Jani Kovacic. Di seguito sestetti e probabili formazioni di Italia-Slovenia, finale degli Europei 2021 di volley maschile.

PROBABILI SESTETTI ITALIA-SLOVENIA, FINALE EUROPEI VOLLEY

ITALIA: Giannelli-Pinali, Michieletto-Lavia, Galassi-Anzani, Balaso

SLOVENIA: Vincic(Ropret)-Stern, Urnaut-Cebulj, Kozamernik-Pajenk, Kovacic

Foto: CEV