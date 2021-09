L’Italia vuole prendersi i quarti di finale agli Europei 2021 di volley. La nostra Nazionale scenderà in campo oggi pomeriggio (ore 16.00) per affrontare la Lettonia nel primo turno della fase a eliminazione diretta. Si tratta sulla carta di una sfida abbondantemente alla portata degli azzurri, che partiranno con tutti i favori del pronostico a Ostrava (Repubblica Ceca) ma che non dovranno comunque sottovalutare l’avversario: la compagine baltica è tecnicamente modesta, ma andrà presa con le pinze per evitare sorprese e superare brillantemente l’ottavo di finale, lanciandosi verso l’incrocio contro la vincente di Germania-Bulgaria.

Gli azzurri hanno giganteggiato nella fase a gironi, vincendo le cinque partite disputate (con appena due set lasciati per strada) e mostrando un ottimo gioco complessivo, avendo la meglio su avversarie quotate come Slovenia e Bulgaria. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi hanno dimostrato di avere grandi margini, il nuovo ciclo è partito col piede giusto e vuole continuare a sognare: il primo posto ottenuto nella Pool D ha regalato un tabellone davvero molto invitante, da provare a sfruttare per farsi strada in questa rassegna continentale e per tornare tra le grandi d’Europa. Il match odierno nasconde insidie dal punto di vista dell’attenzione e della continuità del rendimento, bisognerà essere bravi a giocare la propria pallavolo e a imporre il proprio ritmo, senza cadere in tranelli e senza assecondare chi ci sarà dall’altra parte della rete.

Il tecnico pugliese lo ha ripetuto più volte: l’Italia deve fare il suo gioco, con idee chiare e precise. Il gruppo è giovane ma ha già dato segnali importanti di maturità, importanti per sfide contro rivali di caratura nettamente inferiore. Si riparte dal sestetto ormai consolidato e che offre già interessanti garanzie: Simone Giannelli in cabina di regia, Alessandro Michieletto e Daniele Lavia di banda, Giulio Pinali opposto, Simone Anzani e Gianluca Galassi al centro, Fabio Balaso il libero. C’è bisogno di un miglioramento nell’efficienza da parte di Pinali, Michieletto deve continuare a bombardare e Giannelli deve proseguire a offrire il suo gioco variegato.

Gli uomini di coach Avo Keel hanno vinto soltanto una partita nella Pool D (conclusa al quarto posto in classifica), ovvero quella all’esordio nel sempre sentito derby con l’Estonia: 3-1, tra l’altro espugnando la Saku Suurhall di Tallinn. A seguire sono arrivate le due sconfitte al tie-break contro Croazia e Slovacchia, poi il ko per 3-1 contro la Germania e la scontata spazzolata contro la Francia (3-0 in favore dei Campioni Olimpici).

La Lettonia non può fare affidamento su grandissime stelle di caratura internazionale. L’uomo simbolo è l’opposto Hermans Egleskalns. Discreto lo schiacciatore Atvars Ozolins affiancato di banda da Romans Sauss. Il palleggiatore è il 35enne Deniss Petrovs, regista comunque discreto che nell’ultimo lustro ha bazzicato nel massimo campionato russo tra Nizhny Novgorod e Dynamo LO. I centrali Renars Pauls Jansons e Toms Svans non sembrano irresistibili, il libero è Ingars Ivanovs.

Foto: CEV