Volley, Italia al primo crocevia degli Europei: sfida coriacea alla Bulgaria, gli azzurri contro Prandi e Sokolov

L’Italia è giunta al primo crocevia degli Europei 2021 di volley maschile. Dopo aver sconfitto le modeste (almeno sulla carta) Bielorussia e Montenegro per 3-0 (faticando tra l’altro contro i balcanici per due set), la nostra Nazionale è attesa dal confronto contro la quotata Bulgaria: oggi pomeriggio (ore 15.45) andrà in scena una partita fondamentale per le sorti della Pool B e che potrebbe determinare le prime due posizioni del raggruppamento. Sulla carta Italia e Slovenia erano le due prime forze designate con la Bulgaria subito dietro, ma l’inatteso ko di Cebulj e compagni contro la Repubblica Ceca ha inevitabilmente rimescolato le cose.

Si preannuncia una partita decisamente equilibrata e avvincente, un test probante per questo nuovo gruppo azzurro che sta nascendo e che sta gettando le fondamenta per il futuro. L’Italia dovrà inevitabilmente alzare l’asticella rispetto a quanto si è visto ieri se vorrà essere competitiva contro gli uomini di coach Silvano Prandi, ieri costretti al tie-break dalla Repubblica Ceca dopo l’esordio vittorioso contro il Montenegro. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi dovranno inevitabilmente mostrare i muscoli, giocare in maniera ficcante e aggressiva, attaccare con accortezza e soprattutto giocare di astuzia, con un buon meccanismo di muro-difesa e una ricezione importante.

La Bulgaria, infatti, è trascinata dall’immenso Tsvetan Sokolov (opposto ben conosciuto alle nostre latitudini visto che ha militato per anni in Serie A/SuperLega), ma può fare affidamento anche su altri giocatori di talento come lo schiacciatore Martin Atanasov (ieri 31 punti) e il martello Todor Skrimov. Sono nomi di grande impatto e ben noti ai nostri portacolori i quali dovranno controbattere senza foga, con disinvoltura e con lucidità, senza voler strafare o affrettare i tempi: al capitano Simone Giannelli il compito di dettare il ritmo e di azionare i suoi attaccanti Giulio Pinali, Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, pronti a un match di responsabilità senza il sostegno dei veterani come era invece accaduto nel recente passato.

I centrali Simone Anzani e Gianluca Galassi possono dare un importante contributo a muro, il libero Fabio Balaso avrà il compito di arginare la fase offensiva di un sestetto che ieri ha giganteggiato col 53% e che ha messo a segno ben 16 muri-punto, altro fondamentale da temere e tenere d’occhio.