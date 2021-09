Volley, Italia ad un passo dalla qualificazione ai Mondiali 2022! Si può fare festa agli Europei

L’Italia è davvero ad un passo dalla qualificazione ai Mondiali 2022 di volley maschile. Il regolamento, infatti, prevede che le migliori due squadre degli Europei, attualmente in corso di svolgimento, si qualifichino per la rassegna iridata in programma il prossimo anno. Le migliori due classificate, eccezion fatta per le formazioni già ammesse alla competizione, ovvero Polonia (campione del mondo) e Russia (Paese ospitante).

L’Italia si è spinta in semifinale e sabato 18 settembre (ore 21.00) affronterà la Serbia, mentre dall’altra parte del tabellone si incroceranno Polonia e Slovenia. Le due formazioni vincitrici si sfideranno in finale e si qualificheranno automaticamente ai Mondiali, ma se tra le due finaliste ci fossero anche i campioni del mondo, allora il secondo posto verrà messo in palio nella finalina per la medaglia di bronzo.

Se l’Italia, reduce da sette vittorie consecutive ed ora attesa dal rovente testa a testa con i campioni d’Europa, dovesse fallire l’obiettivo attraverso questa rassegna continentale, il pass per i Mondiali non sarebbe comunque in grosso pericolo. Oltre ai due pass per continente (dieci in tutto), il regolamento prevede che si qualifichino anche le migliori dodici Nazionali non già ammesse ai Mondiali, attraverso il ranking FIVB. L’Italia è al momento sesta, dunque l’obiettivo è davvero dietro l’angolo.

L’Italia ha vinto i Mondiali per ben tre volte consecutive (1990, 1994, 1998). Nel 2018 si fermò alla terza fase, disputata a Torino, concludendo al quinto posto generale. La Nazionale femminile si è qualificata ai Mondiali 2022 grazie alla vittoria ottenuta due settimane fa agli Europei.

Foto: CEV