Fefé De Giorgi può ritenersi soddisfatto della prestazione confezionata oggi pomeriggio dagli azzurri agli Europei 2021 di volley maschile. L’Italia ha infatti sconfitto la Bulgaria per 3-1, ha infilato la terza vittoria consecutiva nella rassegna continentale e ha tutte le carte in regola per provare a vincere il girone. La nostra Nazionale si è distinta contro un avversario ostico e valido dal punto di vista tecnico, superando il primo vero crocevia di questa competizione dopo i comodi successi su Bielorussia e Montenegro.

Il CT ha analizzato la prestazione attraverso i canali federali: “Abbiamo disputato una buona gara contro degli avversari sicuramente superiori a quelli affrontati fino ad ora; è stato molto interessante non solo come abbiamo condotto i primi due set iniziati con grande concentrazione e attenzione, ma anche la reazione del quarto set. Ci aspettavamo una loro reazione soprattutto con la battuta, fondamentale tramite il quale riescono spesso a cambiare il corso di alcuni set. Noi a quel punto li abbiamo un po’ subiti, ma è stato interessante valutare la reazione della squadra che è stata davvero ottima”.

Il tecnico pugliese ha poi proseguito: “I ragazzi sono stati davvero bravi e nel nostro percorso questa gara sarà davvero utile per il percorso di crescita. Ora ci attendono due match molto importanti, il primo contro la Slovenia che è una delle favorite a mio avviso per la vittoria finale e l’altra contro la Repubblica Ceca grazie alla quale testeremo il fattore ambientale che non è un aspetto secondario in partite come queste”.

Photo LiveMedia/Alessio Tarpini