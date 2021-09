Un’Italia giovane e straordinaria. Con il punteggio di 3-1 (29-27, 25-22, 23-25, 25-18) la Nazionale di volley maschile ha battuto la Serbia nella semifinale degli Europei 2021, conquistando l’11ma Finale per l’oro continentale della storia, a distanza di otto anni dall’ultima volta, quando gli azzurri si tinsero d’argento a Copenaghen.

Un successo importante anche in una chiave prospettiva visto che con questo risultati i nostri portacolori si sono assicurati anche il pass per i Mondiali 2022 che si terranno in Russia. Una prestazione sontuosa quella dei gruppo guidato da Fefè De Giorgi, capace di infondere lo spirito giusto a una compagine con tanti giocatori di poca esperienza, ma dal grande talento, che con personalità hanno affrontato la rassegna.

L’atto conclusivo sarà quindi contro la Slovenia, che a sorpresa ha sconfitto la Polonia (Campione del Mondo e padrona di casa). Sarà quindi una Finale a sorpresa e il computo tra le due contendenti è in parità sul computo dei precedenti con 4 successi per parte (l’ultima gara tra la due squadre nella prima fase di questa rassegna continentale con il successo della formazione azzurra per 3-0). Altra sfida nella rassegna continentale la semifinale del 2015, a Sofia, quando a imporsi furono gli sloveni con il punteggio di 3-1.

Il CT Fefé De Giorgi ha commentato la vittoria sulla Serbia attraverso i canali federali: “Siamo davvero contentissimi, i ragazzi sono stati straordinari a bruciare le tappe trovando il giusto feeling in tempi brevissimi. La gara è stata davvero difficile, in alcune fasi avremmo potuto fare meglio ma i ragazzi sono stati davvero bravissimi a rimanere sempre attaccati dimostrando carattere e voglia di arrivare”.

Foto: Photo LiveMedia/Alessio Tarpini