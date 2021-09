Volley, Europei 2021: Polonia e Serbia volano in semifinale, Olanda e Russia spazzate via

A Gdansk (Polonia) si sono giocati i primi quarti di finale degli Europei 2021 di volley maschile.

La Serbia ha sconfitto l’Olanda per 3-0 (25-23; 25-20; 27-25) ed ha staccato il biglietto per la semifinale da giocare sabato 18 settembre a Katowice (Polonia) contro la vincente di Italia-Germania. I Campioni d’Europa in carica, reduci dalla maratona contro la Turchia (l’hanno spuntata al tie-break rimontando da 1-2), hanno confermato il pronostico della vigilia ed hanno regolato i tulipani, che agli ottavi si erano salvati all’ultimo assalto contro il Portogallo. Gli slavi hanno saputo rimontare dal 18-15 e dal 20-18 nel primo set, hanno dominato la seconda frazione e sono poi riusciti a spuntarla nel serrato testa a testa del terzo parziale, annullando anche un set point sul 23-24.

Lo schiacciatore Uros Kovacevic ha messo a segno 15 punti (63% in attacco), doppia cifra anche per l’altro martello Marko Ivovic (10 punti col 58% in fase offensiva e 3 aces) e per l’opposto Drazen Luburic (11), che oggi è stato preferito ad Aleksandar Atanasijevic. Al centro Marko Podrascanin (5) e Srecko Lisinac (8), chiamati in causa dal regista Nikola Jovovic. All’Olanda non è bastato l’opposto Nimir Abdel-Aziz con i suoi 14 punti.

La Polonia si è imposta in maniera schiacciante sulla Russia: un secco 3-0 (25-14; 26-24; 25-19) che vale il trasferimento a Katowice per incrociare la vincente di Slovenia-Repubblica Ceca. I padroni di casa mandano in visibilio il proprio pubblico e ribadiscono di essere i grandi favoriti per il titolo, dopo essersi imposti nel quarto di finale sulla carta più equilibrato. I Campioni del Mondo hanno dominato il primo ed il terzo set, mentre la seconda frazione si è rivelata più combattuta e decisa in volata.

A trascinare i biancorossi sono stati lo schiacciatore Wilfredo Leon (14 punti) e l’opposto Bartosz Kurek (14), bene anche l’altro martello Michal Kubiak (6). Alla Russia, priva della stella Maxim Mikhaylov, non sono bastati Egor Kliuka (14) e Dmitrii Volkov (5).

Foto: CEV