Volley, Europei 2021: Polonia e Russia cedono set, Francia impeccabile, Bulgaria al tie-break, Italia ok

La quinta giornata degli Europei 2021 di volley maschile non regala grandissime sorprese e i risultati delle otto partite in programma rispettano il pronostico della vigilia, ma quasi tutte le big hanno faticato più del previsto per avere la meglio su avversarie teoricamente inferiore.

L’Italia ha regolato il Montenegro per 3-0 (25-17; 25-20; 26-24) ma andando un po’ in affanno. La Polonia ha ceduto addirittura un set alla Grecia prima di imporsi per 3-1 (25-15; 25-22; 20-25; 25-24): i Campioni del Mondo si sono aggrappati a Piotr Nowakowski (20 punti, 9 muri), mentre le stelle Bartosz Kurek (3) e Wilfredo Leon (12) sono entrati soltanto nel corso del terzo set. La Russia ha ceduto la prima frazione alla Finlandia prima di vincere per 3-1 (22-25; 25-15; 25-13; 25-17) con i colpi di Yaroslav Podelsnykh (16 punti), Dmitrii Volkov (16) ed Egor Kliuka (18).

Alla Bulgaria è servito il tie-break per regolare la Repubblica Ceca nel girone dell’Italia: Martin Atanasov (31 punti) e Tsvetan Sokolov (17) mattatori contro Lukas Vasina (20) e compagni. La Francia non fa invece il minimo sconto alla Croazia: i Campioni Olimpici vincono per 3-0 (25-15; 25-16; 26-24) trascinati da Jean Patry (13 punti), Trevor Clevenot (12) ed Earvin Ngapeth (8).

La Germania sbriga la pratica Estonia per 3-0 (25-19; 25-16; 25-21) grazie ai soliti Georg Grozer (17 punti) e Chris Fromm (14). Terza vittoria consecutiva per un’indemoniata Turchia, che rifila alla Macedonia del Nord un netto 3-0 (25-22; 25-12; 25-15), mentre l’Ucraina regola il Portogallo per 3-2 (25-18; 25-23; 21-25; 24-26; 15-11).

