Volley, Europei 2021: Michieletto 3° per aces, in lotta tra i marcatori. Le statistiche degli azzurri, ora la semifinale

Gli Europei 2021 di volley maschile entrano nella fase calda, nel weekend del 18-19 settembre sarà Katowice (Polonia) a ospitare le semifinali e le finali della rassegna continentale. L’Italia è tornata tra le quattro grandi dopo sei anni e ora si appresta ad affrontare la Serbia, chiamata a difendere il titolo. La Polonia, padrona di casa e Campione del Mondo, è la grande favorita della vigilia ed è attesa dall’incrocio con la Slovenia. Diamo uno sguardo alle statistiche.

MIGLIOR MARCATORE – I primi quattro in classifica sono già stati eliminati dal torneo. L’olandese Nimir Abdel-Aziz ha messo a segno 173 punti e potrebbe comunque chiudere in testa, visto che il serbo Uros Kovacevic è relativamente distante (107). Ancora più lontani il polacco Wilfredo Leon e il nostro Alessandro Michieletto (93 punti). Lo schiacciatore azzurro può tranquillamente superare il turco Adis Lagumdzija, secondo con 124 e già eliminato, per essere tra i primi quattro a fine torneo.

MIGLIOR SERVIZIO – Alessandro Michieletto è eccezionale terzo con 17 aces, Giulio Pinali è quinto con 13 sigilli dai nove metri. Davanti a loro ci sono giocatori già tornati a casa ovvero il croato Leo Andric (23), il bulgaro Todor Skrimov (18) e l’olandese Nimir Abdel-Aziz (15): i nostri portacolori possono sognare in grande a livello individuale.

MIGLIOR MURO – Il polacco Piotr Nowakowski è lanciatissimo verso il trionfo in questa classifica, visto che ha già messo a segno 25 stampatone e il suo margine sugli uomini ancora in gioco è enorme: +9 sullo sloveno Jan Kozamernik, +10 sui nostri Simone Giannelli e Simone Anzani (15 muri a testa per il palleggiatore e il centrale).

MIGLIOR ATTACCO – Nimir Abdel-Aziz comanda comodamente (146) ed è lanciato verso la vittoria visto che il serbo Uros Kovacevic è decisamente lontano (90). Il migliore italiano è Daniele Lavia, 15mo con 72 punti messi a segno in fase offensiva (senza considerare muri e aces).

CLASSIFICA PALLEGGIO – Il polacco Fabian Drzyzga svetta con un’efficienza del 60,69%, precedendo gli sloveni Gregor Ropret (55,74%) e Dejan Vincic (55,32%). Il nostro Simone Giannelli è decimo col 49,40%.

Foto: Lapresse