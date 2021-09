Volley, Europei 2021: il tabellone dell’Italia. Evitate quasi tutte le big, possibile replay ai quarti

L’Italia si è qualificata brillantemente agli ottavi di finale degli Europei 2021 di volley maschile. Gli azzurri sono riusciti a raggiungere la fase a eliminazione diretta grazie al primo posto ottenuto nella Pool B, strappando il primato con un turno di anticipo: le vittorie su blasonate avversarie come Bulgaria e Slovenia hanno fatto seguito alle agevoli affermazioni contro le modeste Bielorussia e Montenegro, prima dell’ultima ininfluente partita contro la Repubblica Ceca.

Guarda gli Europei di volley live su DAZN

La nostra Nazionale si è così garantita un tabellone sulla carta agevole per gli ottavi di finale e anche il quarto è sulla carta tutt’altro che impossibile. Simone Giannelli e compagni resteranno a Ostrava (Repubblica Ceca) e torneranno in campo domenica 12 settembre per affrontare l’abbordabilissima Lettonia, avversario privo di big internazionali e che ha vinto soltanto una partita nella fase a gironi (il derby contro l’Estonia), chiudendo al quarto posto nella Pool D alle spalle di Francia, Germania e Croazia.

Il sestetto tricolore non dovrebbe avere grossi problemi a passare il turno (anche se, come sempre, l’avversario non va mai sottovalutato) e accedere ai quarti di finale, dove attenderebbe la vincente del confronto tra Germania e Bulgaria: i tedeschi, guidati da coach Andrea Giani, hanno chiuso il proprio girone alle spalle della Francia (perdendo lo scontro diretto per 3-1) e possono contare sull’opposto Georg Grozer; gli uomini di Silvano Prandi, invece, hanno terminato al terzo posto nel raggruppamento degli azzurri e sono stati battuti per 3-1 nel testa a testa. Non è dunque da escludere un replay contro Tsvetan Sokolov e compagni. Sono entrambi formazioni decisamente ostiche e impegnative, ma non appaiono ostacoli insormontabili.

I ragazzi di coach Fefé De Giorgi possono sorridere perché hanno evitato tantissime big fino all’eventuale finale: Polonia, Russia e Francia sono dall’altra parte del tabellone. Soltanto la Serbia è nel lato dell’Italia, ma l’incrocio con i Campioni d’Europa in carica non avverrebbe prima dell’eventuale semifinale. Gli uomini di Boban Kovac, secondi alle spalle della Polonia, ripartiranno dall’ottavo di finale contro la rivelazione Turchia e poi ci sarebbe un quarto di finale contro Olanda-Portogallo (i tulipani sono favoriti e possono fare lo sgambetto a qualsiasi big).

TABELLONE ITALIA EUROPEI VOLLEY MASCHILE:

Ottavo di finale: contro la Lettonia

Eventuale Quarto di finale: contro la vincente di Germania-Bulgaria

Eventuale Semifinale: contro chi la spunterà nello spicchio di tabellone che comprende Olanda-Portogallo Serbia-Turchia

Dall’altra parte del tabellone: Polonia-Finlandia vs Russia-Ucraina, Francia-Repubblica Ceca vs Slovenia-Croazia

Foto: CEV