Gli Europei 2021 di volley maschile sono proseguiti con otto partite della fase a gironi: i quattro gruppi hanno ormai raggiunto il giro di boa, si entra nella fase calda che promuoverà le prime quattro classificate di ogni raggruppamento agli ottavi di finale, dove inizierà la fase a eliminazione diretta.

GRUPPO A (a Cracovia, Polonia):

Polonia vs Belgio 3-0 (25-18; 26-24; 25-16)

Serbia vs Portogallo 3-1 (25-15; 25-21; 22-25; 25-17)

I Campioni del Mondo sono stati costretti alla rimonta nel secondo set e nel terzo parziale hanno fatto fatica a scrollarsi di dosso i Red Dragons, ma alla lunga la Polonia è riuscita a spuntarla col massimo punteggio e a mettere una seria ipoteca sulla conquista del girone, dove ora conducono con 1 vittoria di vantaggio sulla Serbia quando all’appello manca solo la sfida all’Ucraina. Vital Heynen decide di tenere a riposo l’opposto Bartosz Kurek, a mettersi maggiormente in luce sono stati Lukasz Kaczmarek (15 punti), Piotr Nowakowski (12 punti, 6 muri) e la stella Wilfredo Leon (13), contenendo così Hendrik Tuerlinckx (16) e Sam Deroo (14).

I Campioni d’Europa hanno lasciato un altro set per strada contro una formazione sulla carta modesta, riuscendo comunque a portare a casa una vittoria che alla vigilia sembrava decisamente più scontata. Il CT Boban Kovan ha deciso di lasciare a riposo le grandi stelle Aleksandar Atanasijevic, Uros Kovacevic e Marko Podrascanin. A trascinare gli slavi ci hanno dunque pensato Drazen Luburic (18 punti) e Pavle Peric (17 punti, 3 muri), mentre ai lusitani non sono bastati Lourenco Martins (15) e Hugo Fernando Lucas (13):

CLASSIFICA: Polonia 4 vittorie (11 punti), Serbia 4 vittorie (10 punti), Ucraina 2 vittorie (4 punti)*, Belgio 1 vittoria (4 punti), Portogallo 1 vittoria (3 punti), Grecia 0 vittorie (1 punto)*. *=1 partita in meno

POOL B (a Ostrava, Repubblica Ceca):

Italia vs Bulgaria 3-1 (25-19; 25-18; 17-25; 25-12)

Slovenia vs Bielorussia 3-0 (25-20; 25-20; 25-15)

L’Italia ha battuto la Bulgaria nel big match e si issa in testa al girone con una vittoria di vantaggio su Slovenia e Bulgaria. Gli azzurri sono ora attesi dallo scontro diretto con i balcanici, che hanno regolato la modesta Bielorussia: in evidenza lo schiacciatore Klemen Cebulj (12 punti, 3 muri, 2 aces) e l’opposto Toncek Stern (9).

CLASSIFICA: Italia 3 vittorie (9 punti), Slovenia 2 vittorie (6 punti), Bulgaria 2 vittorie (5 punti), Repubblica Ceca 1 vittoria (4 punti), Bielorussia 1 vittoria (3 punti), Montenegro 0 vittorie (0 punti).

POOL C (a Tampere, Finlandia):

Olanda vs Turchia 3-1 (22-25; 27-25; 27-25; 25-23)

Spagna vs Macedonia del Nord 3-1 (25-23; 21-25; 30-28; 25-15)

L’Olanda ha sconfitto la Turchia nello scontro diretto per il primo posto: gli olandesi si sono imposti in rimonta, vincendo due set ai vantaggi, e hanno compiuto un grosso passo in avanti verso il primato, da blindare sconfiggendo la Finlandia nella giornata di domani. L’opposto Nimir Abdel-Aziz è stato il mattatore assoluto con 34 punti (4 aces, 3 muri), ben sostenuto da Robbert Andringa (17) e Fabiak Plak (13) nella superba battaglia contro Adis Lagumdzija (20), Baturalp Gungor (20) e Ramazn Mandiraci (13).

La Spagna ha eliminato la Macedonia del Nord, imponendosi in quattro set per merito di Andres Jesus Villena (26 punti) e Borja Ruiz (17) contro Nikola Gjorgiev (26) e compagni, ma per continuare a sperare nel passaggio del turno gli iberici saranno chiamati a battere la Russia nello scontro diretto di domani.

CLASSIFICA: Olanda 3 vittorie (10 punti), Turchia 3 vittorie (9 punti), Finlandia 2 vittorie (6 punti)*, Russia 2 vittorie (5 punti)*, Spagna 1 vittoria (3 punti), Macedonia del Nord 0 vittorie (0 punti). *=1 partita in meno

POOL D (a Tallinn, Estonia):

Francia vs Germania 3-1 (31-29; 15-25; 25-22; 25-22)

Slovacchia vs Lettonia 3-2 (25-18; 23-25; 13-25; 25-19; 15-7)

La Francia ha battuto la Germania nell’attesissimo big match del raggruppamento e ha sostanzialmente ipotecato il primo posto nel girone, lasciandosi alle spalle l’avversaria sulla carta più temibile. I Campioni Olimpici hanno portato a casa il primo set dopo una tirata serie ai vantaggi, si sono fatti raggiungere dai teutonici nella seconda frazione, salvo poi pigiare sul turbo. A trascinare il transalpino è stato il solito fuoriclasse Earvin Ngapeth con 21 punti, doppia cifra anche per l’opposto Jean Patry (15). Coach Andrea Giani ha scelto di tenere a riposo il bomber Georg Grozer, oggi non sono stati sufficienti le prove di Linus Weber (27 punti) e Moritz Karlitzek (20 punti).

Se i primi due posti appaiono sostanzialmente assegnati, dietro si scatena la bagarre tra quattro squadre per gli altri due posti che assicurano la qualificazione agli ottavi. La Slovacchia ha avuto la meglio sulla Lettonia al tie-break, in evidenza Matej Patak (19 punti) e Peter Michalovic (12) contro la formazione di Hermans Egleskalns (21).

CLASSIFICA: Francia 3 vittorie (9 punti), Germania 2 vittorie (6 punti), Lettonia 1 vittoria (5 punti), Slovacchia 1 vittoria (3 punti), Estonia 1 vittoria (2 punti), Croazia 1 vittoria (2 punti).

