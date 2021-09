VIDEO Spezia-Juventus 2-3, gol Serie A: highlights e sintesi. Rimonta ospite nella ripresa

Il calcio in Italia ha visto proseguire la quinta giornata del girone di andata della Serie A 2020-2021: in uno dei due match delle ore 18.30 la Juventus ha vinto per 2-3 in casa dello Spezia. Vantaggio ospite con Kean, pari di Gyasi. Nella ripresa Spezia avanti con Antiste, rimonta ospite con Chiesa e de Ligt.

HIGHLIGHTS SPEZIA-JUVENTUS 2-3

IL GOL DI KEAN

Moise Kean's first Juve goal since his return ⚫⚪ #SpeziaJuve pic.twitter.com/bqUOJ2dXbr — Juve Canal (@juve_canal) September 22, 2021

IL GOL DI GYASI

IL GOL DI ANTISTE

Spezia 2-1 Juventus – Janis Antiste goalpic.twitter.com/MPPWh4r4Oo — noobfcb (@noobfcb_) September 22, 2021

IL GOL DI CHIESA

Spezia 2-2 Juventus – Federico Chiesa goalpic.twitter.com/SJUlhdEXY9 — noobfcb (@noobfcb_) September 22, 2021

IL GOL DI DE LIGT

Spezia 2-3 Juventus – Matthijs De Ligt goalpic.twitter.com/eeVu328FFR — noobfcb (@noobfcb_) September 22, 2021

Foto: LaPresse