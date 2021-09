L’ultima volta. Valentino Rossi non è stato protagonista quest’oggi nel GP di Misano, round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul tracciato dedicato alla memoria del compianto Marco Simoncelli è stato Francesco “Pecco” Bagnaia a conquistarsi la vittoria e gli onori della cronaca, bissando il successo di Aragon, davanti al francese Fabio Quartararo (Yamaha) e a uno strepitoso Enea Bastianini.

Il 17° posto non sarà certo parte delle teche del ‘Dottore’ di cui fanno parte episodi del Motociclismo d’autore, ma quello che resta è sicuramente il tributo del pubblico al suo campione. Misano è casa di Valentino e lui spesso ha ripagato con gare di livello assoluto, facendo la differenza come pochi altri.

I supporters ‘gialli’ hanno iniziato a far parte di questo mondo grazie al ’46’ e oggi erano tutti per lui anche per questo, per ringraziarlo di quanto ha dato con la tristezza di un ultimo capitolo, ma con la gioia di rendere omaggio a chi tante emozioni ha regalato. E’ questa la fotografia che sicuramente il campione di Tavullia porterà via con sé da Misano, un attestato per quanto ha saputo seminare, mettendosi sempre in discussione anche quando il tempo gli ha fatto capire che fosse il momento di lasciare.

Di seguito il video del tributo dei tifosi a Valentino:

VIDEO L'OMAGGIO DEI TIFOSI DI MISANO A VALENTINO ROSSI





Foto: LaPresse