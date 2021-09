VIDEO Italia-Serbia 3-1, highlights Europei volley 2021: gli azzurri volano in finale! Demoliti i Campioni uscenti

L’Italia ha sconfitto la Serbia per 3-1 (29-27; 25-22; 23-25; 25-18) nella semifinale degli Europei 2021 di volley maschile. Gli azzurri si sono imposti alla Spodek Arena di Katowice (Polonia), detronizzando i Campioni d’Europa e staccando il biglietto per l’atto conclusivo della rassegna continentale. La nostra Nazionale tornerà in campo domenica 19 settembre (ore 20.30) per affrontera la Slovenia, col sogno di salire sul trono per la settima volta nella storia, a sedici anni di distanza dall’apoteosi di Roma.

L’Italia ha giocato con grandissima personalità risalendo dal 21-23 nel primo set, ha avuto la testa per lottare punto a punto con gli avversari nel secondo parziale, non si è scomposta dopo aver perso la terza frazione in volata e ha chiuso i conti con personalità in un quarto set dominato fin dall’inizio. Il palleggiatore Simone Giannelli si è distinto ancora una volta con un’impeccabile prova in cabina di regia.

Alessandro Michieletto ha messo a segno addirittura 23 punti (55% in attacco, 4 muri, 1 aces). Bene anche l’altro martello Daniele Lavia, autore di 13 punti (2 muri, 43% in fase offensiva). L’opposto Giulio Pinali ha risposto presente quando è stato chiamato in causa (17 punti, 47%). Da evidenziare è lo show inscenato dal centrale Gianluca Galassi (13 punti, 3muri), autentica spina nel fianco della Serbia. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Italia-Serbia 3-1, semifinale degli Europei 2021 di volley maschile.

VIDEO HIGHLIGHTS ITALIA-SERBIA, SEMIFINALE EUROPEI VOLLEY 2021

Foto: CEV