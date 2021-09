VIDEO Canelo Alvarez vs Caleb Plant, rissa in conferenza stampa! Spintoni e pugni. Attesa per il Mondiale unificato

Mancano sei settimane a uno degli incontri di boxe più attesi dell’anno: il prossimo 6 novembre andrà infatti in scena il confronto tra Canelo Alvarez e Caleb Plant. L’MGM Gran Gardena Arena di Las Vegas (Nevada, USA) ospiterà il Mondiale dei pesi supermedi: si tratta della riunificazione totale delle cinture iridate, visto che il messicano detiene quelle WBO, WBA, WBC mentre lo statunitense è il proprietario di quella IBF. In sostanza avremo un unico Campione del Mondo per questa categoria di peso, un evento che ormai accade sempre più raramente nell’universo pugilistico.

La sfida, però, è già iniziata fuori dal ring e con largo anticipo sulla contesa. In conferenza stampa, infatti, il clima si è infuocato tra i due atleti, arrivati a un durissimo faccia a faccia verbale, a cui hanno fatto seguito una spinta di Canelo a Plant e la reazione di quest’ultimo, anche se il suo pugno mancino non ha fortunatamente trovato il corpo del rivale. La sicurezza è intervenuta per spegnere la rissa, ma lo statunitense è stato ferito in maniera lieve allo zigomo destro. Alvarez sembra il favorito della vigilia, ma sarà un match durissimo. Di seguito il VIDEO della rissa in conferenza stampa tra Canelo Alvarez e Caleb Plant.

VIDEO RISSA CANELO ALVAREZ vs CALEB PLANT

Chaos at the Canelo vs Plant press conference 🤯 (via @ShowtimeBoxing)pic.twitter.com/JH5BlMwG21 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) September 21, 2021

Foto: Lapresse