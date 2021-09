Nuovo appuntamento di Sail2U, il programma condotto da Stefano Vegliani a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport, dedicata al mondo della vela. Ospite ai nostri microfoni, Diego Negri, campione del mondo nella classe Star.

Diego si racconta, ripercorrendo la strada che lo ha condotto sino al titolo mondiale, un traguardo importante raggiunto in un campionato dominato: “E’ stata una settimana particolarmente bella – commenta – tutto è andato come doveva andare. Eravamo molto preparati: uno dei problemi che ho avuto in passato, come le condizioni, non si è presentato. Avevo già fatto tre volte secondo e una volta terzo in diverse località: Miami, Sud America, Lago di Garda… ero vicino, ma mi mancava l’ultimo step”.

“Abbiamo fatto più lavoro e meno attività – continua – perchè avevo altri impegni, sia con la Federazione che con altre attività di tipo professionale legate alla vela. Abbiamo lavorato in modo mirato sui materiali, in modo da arrivare ad essere competitivi sempre. Con sicurezza e capacità di adattarsi alle diverse condizioni, alla fine è arrivata questa perla”.

“Ci sono molti aspetti che entrano in gioco durante un mondiale – conclude – essere concentrati e fare prestazioni richiede grande esperienza: i primi due giorni siamo tutti tranquilli, il problema arriva quando ti rendi conto che ti giochi il Mondiale in uno o due giorni…”. Questo e molto altro nella video intervista integrale che vi proponiamo di seguito.

LA VIDEO INTERVISTA A DIEGO NEGRI



Foto: Shutterstock.com