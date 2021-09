Sono andati in scena nella mattinata italiana gli incontri validi per la terza giornata del The Rugby Championship 2021: Nuova Zelanda che, come da pronostico, resta in vetta a punteggio pieno in classifica. Andiamo a riepilogare i match.

NUOVA ZELANDA-ARGENTINA 39-0

Match mai in discussione, con un dominio esagerato da parte degli All Blacks: 22-0 nel primo tempo, 17-0 nel secondo, cinque mete segnate e Pumas in netta difficoltà sin dal via.

Nuova Zelanda: 15 Jordie Barrett, 14 Sevu Reece, 13 Rieko Ioane, 12 David Havili (50′ Tupaea), 11 George Bridge, 10 Beauden Barrett (50′ McKenzie), 9 TJ Perenara (61′ Weber), 8 Luke Jacobson, 7 Dalton Papalii, 6 Akira Ioane (65′ Blackadder), 5 Scott Barrett (57′ Vaa’i), 4 Brodie Retallick (c), 3 Nepo Laulala (50′ Lomax), 2 Asafo Aumua (44’Taukei’aho), 1 Karl Tu’inukuafe (3′-13′, 50′ Moody,)

A disposizione: 16 Samisoni Taukei’aho, 17 Joe Moody, 18 Tyrel Lomax, 19 Tupou Vaa’i, 20 Ethan Blackadder, 21 Brad Weber, 22 Damian McKenzie, 23 Quinn Tupaea

Mete: R. Ioane 10′, Reece 37′, Papalii 40’+1, Jacobson (46′, 69′)

Trasformazioni: B. Barrett (11′, 40’+1), J. Barrett (47′, 69′)

Punizioni: B. Barrett 34′, J. Barrett 78′

Argentina: 15 Juan Cruz Mallia, 14 Bautista Delguy, 13 Matias Moroni (51′ Chocobares), 12 Jeronimo De La Fuente (62′ Garcia), 11 Santiago Cordero, 10 Nicolas Sanchez (35′-39′, 53′ Boffelli), 9 Gonzalo Bertranou, 8 Rodrigo Bruni (53′ Gonzales), 7 Marcos Kremer, 6 Pablo Matera, 5 Matias Alemanno, 4 Guido Petti (50′ Lavanini), 3 Santiago Medrano (56′ Pieretto), 2 Julian Montoya (c) (61′ Bosch), 1 Facundo Gigena (58′-67′, 78′ Muzzio)

A disposizione: 16 Facundo Bosch, 17 Carlos Muzzio, 18 Enrique Pieretto, 19 Tomas Lavanini, 20 Juan Martin Gonzalez Samso, 21 Gonzalo Garcia, 22 Santiago Chocobares, 23 Emiliano Boffelli

SUDAFRICA-AUSTRALIA 26-28

Molto più spettacolare e ricca di emozioni la sfida più attesa di giornata. Botta e risposta continui sin dal primo tempo: una meta per parte, un giallo per parte, australiani davanti per 19-11 grazie al piede di Cooper. Nella ripresa ancora una volta un cartellino giallo per parte, poi però si accende Marx che trova due mete e riporta al comando i suoi: è Cooper però a decidere, con un calcio piazzato allo scadere.

Sudafrica: 15 Willie le Roux, 14 Sbu Nkosi, 13 Lukhanyo Am, 12 Damian de Allende, 11 Makazole Mapimpi, 10 Handré Pollard, 9 Faf de Klerk, 8 Duane Vermeulen, 7 Franco Mostert, 6 Siya Kolisi (c), 5 Lood de Jager, 4 Eben Etzebeth, 3 Frans Malherbe, 2 Bongi Mbonambi, 1 Steven Kitshoff

A disposizione: 16 Malcolm Marx, 17 Ox Nché, 18 Vincent Koch, 19 Marco van Staden, 20 Kwagga Smith, 21 Jasper Wiese, 22 Herschel Jantjies, 23 Damian Willemse

Mete: Mbonambi 28′, Marx (58′, 72′)

Trasformazioni

Punizioni: Pollard (5′, 12′, 46′)

Australia: 15 Tom Banks, 14 Andrew Kellaway, 13 Len Ikitau, 12 Samu Kerevi, 11 Marika Koroibete, 10 Quade Cooper, 9 Tate McDermott, 8 Rob Valetini, 7 Michael Hooper (c), 6 Lachlan Swinton, 5 Matt Philip, 4 Izack Rodda, 3 Allan Alaalatoa, 2 Folau Fainga’a, 1 Angus Bell

A disposizione: 16 Feleti Kaitu’u, 17 James Slipper, 18 Taniela Tupou, 19 Rob Leota, 20 Pete Samu, 21 Nic White, 22 Reece Hodge, 23 Jordan Petaia

Mete: Kellaway 17′

Trasformazioni: Cooper 18′

Punizioni: Cooper (8′, 14′, 34′, 40’+1, 53′, 62′, 80′)

Foto: Lapresse