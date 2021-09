Qualche ora dopo la pubblicazione del ranking ATP, è stato pubblicato anche l’ordine delle giocatrici del circuito WTA, dopo gli ultimi risultati degli US Open.

Ci sono delle cose da dire. In primis, dei cambiamenti di sorta ci sono e non sono trascurabili. Nella top-10 abbiamo sempre in vetta l’australiana Ashleigh Barty a precedere la bielorussa Aryna Sabalenka e la ceca Karolina Pliskova. Perdono posizioni Naomi Osaka ora n.5 e soprattutto Bianca Andreescu precipitata fuori dal gruppo delle ‘elette’ e ora n.20. Pertanto il gruppo delle migliori dieci è completato dall’ucraina Elina Svitolina, dalla citata Naomi Osaka, dall’americana Sofia Kenin, dalla ceca Barbora Krejcikova, dalla polacca Iga Swiatek, dalla spagnola Garbine Muguruza e dalla ceca Petra Kvitova.

Attenzione però nelle immediate vicinanze perché l’atto conclusivo di New York, inaspettato, ha proiettato Emma Raducanu (vincitrice) e la canadese Leylah Annie Fernandez in un contesto molto diverso dal precedente. La britannica, capace di aggiudicarsi il Major dalle qualificazioni e senza perdere un set, è ora n. 23 del mondo (+127 posizioni guadagnate), mentre Fernandez n.28 (+45 posizioni guadagnate). Apprestiamoci a vivere altri mutamenti? Lo scopriremo.

TOP 10 RANKING WTA

1. Ashleigh Barty (AUS) 10075

2. Aryna Sabalenka (BLR) 7720

3. Karolina Pliskova (CZE) 5315

4. Elina Svitolina (UKR) 4860

5. Naomi Osaka (JPN) 4796

6. Sofia Kenin (USA) 4692

7. Barbora Krejcikova (CZE) 4668

8. Iga Swiatek (POL) 4571

9. Garbine Muguruza (ESP) 4380

10. Petra Kvitova (CZE) 4060

Per quanto riguarda le azzurre, Camila Giorgi è sempre la n.1 d’Italia, seguita da una Martina Trevisan che grazie alle prestazioni del torneo in Germania si è data una scossa. A completare il quadro della top-100 in casa Italia c’è Jasmine Paolini.

AZZURRE NELLA TOP 200

36. Camila Giorgi 1750

79. Martina Trevisan 956

87. Jasmine Paolini 903

110. Sara Errani 742

137. Elisabetta Cocciaretto 560

167. Lucia Bronzetti 441

200. Giulia Gatto-Monticone 351

Foto: LaPresse