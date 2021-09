Naomi Osaka è uscita sconfitta al terzo turno agli US Open contro la canadese Leylah Annie Fernandez. Prosegue, quindi, il momento difficile per la nipponica che nella conferenza post partita ha sottolineato che è un periodo complicato in campo e fuori.

“Quando vinco, non mi sento felice, mi sento sollevata. E poi quando perdo, mi sento molto triste. Non credo sia normale. Questo è molto difficile. Fondamentalmente, mi sento come se fossi a un punto in cui sto cercando di capire cosa voglio fare e onestamente non so quando giocherò la mia prossima partita di tennis”.

Osaka già nei mesi scorsi aveva palesato preoccupazioni sulla sua tenuta mentale e aveva deciso di allontanarsi per un breve periodo dal circuito. Il rientro e l’eliminazione precoce alle Olimpiadi non l’hanno aiutata a ritrovare il giusto equilibrio. Sul futuro della nipponica campeggia un gigantesco punto interrogativo.

Proprio per cercare di ritrovarsi e magari innamorarsi nuovamente dello sport che l’ha resa celebra in tutto il mondo, la tennista giapponese ha annunciato: “Penso che mi prenderò una pausa dal gioco per un po’”.

