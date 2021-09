Tennis, Australian Open 2022: anche il prossimo anno le qualificazioni saranno lontane da Melbourne?

Sembra che neanche per l’edizione 2022 sarà possibile giocare le qualificazioni degli Australian Open a Melbourne, poiché voci insistenti dall’emisfero meridionale indicano Dubai e Abu Dhabi come sedi per disputare i turni eliminatori, sulla falsariga di quanto accaduto a gennaio 2021.

Le date dovrebbero rimanere anche in Medio Oriente intorno a Natale, con le donne a Dubai e gli uomini ad Abu Dhabi, in modo da poter scontare poi la quarantena ed entrare nello Stato del Victoria in sicurezza, rispettando i protocolli anti-Covid. Inoltre, pare che i tennisti che abbiano subito un ciclo completo di vaccinazione saranno trattati diversamente.

Di tutto questo non c’è ancora nulla di ufficiale, ma le sempre più numerose voci virerebbero in questa direzione, con il torneo conclusivo da disputarsi nelle ultime due settimane di gennaio, come da tradizione. Questo comporterebbe inoltre un ridimensionamento in calendario dei tornei di avvicinamento, dove potremo vedere i big non impegnati nelle qualificazioni.

Foto: LaPresse