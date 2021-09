Superbike, FP1 GP Spagna 2021: vola Razgatlioglu, Rinaldi e Rea inseguono

La prima sessione di prove libere del GP di Spagna, valido per il Mondiale Superbike, ha visto Toprak Razgatlioglu primeggiare con un tempo di 1:40.074 davanti a Rinaldi e Rea. L’evoluzione nel corso della sessione è stata costante per quasi tutti i piloti in pista.

I primi tempi cronometrati arrivano dopo appena 5 minuti dal semaforo verde. Jonathan Rea sembra essere il pilota da battere almeno nei primi minuti, con un tempo di 1:40.528. A 31 minuti dal termine il tempo più basso è quello di Alex Lowes, che ha girato in 1:40.513. Il britannico ha una mano fratturata in seguito ad un incidente nello scorso appuntamento IN Catalogna, ma è riuscito a prendere parte alla sessione senza grossi problemi.

Anche Scott Redding, centauro in sella alla Ducati, scende in pista per il primo tentativo, ma il suo miglior tempo di 1:41.124 lo relega soltanto in sesta posizione alle spalle di Rinaldi. A 18 minuti dal termine Rea si riappropria della prima posizione, e Locatelli fa un balzo in sesta posizione. Il secondo tentativo sembra positivo per buona parte dei centauri in pista. Razgatlioglu, per esempio, colora di rosso la sua riga dei tempi salendo in prima posizione. Fino a quel momento terzo, il turco rosicchia 3 decimi a Rea girando in 1:40.111.

Il terzo tentativo per Redding, Rinaldi, Vinales e Bassani si apre a 8 minuti dalla bandiera a scacchi. Il centauro con il numero 32 perde tanto in tutti i settori, assestandosi in decima posizione con un tempo più alto di 1.152 secondi rispetto al turco. Il T4 aiuta Rinaldi, che in 1:40.609 fa segnare il quarto tempo quando mancano circa 5 minuti al termine della sessione, ma continua a migliorare e fa lo stesso Axel Bassani. Rinaldi a -4 dalla bandiera a scacchi sale in terza posizione, mentre Bassani sale in settima piazza in 1:40.930, tenendo alle spalle il connazionale Andrea Locatelli.

Sprint finale a un minuto e mezzo dal termine, con Toprak Razgatlioglu che abbassa il suo miglior tempo in 1:40.074 perdendo tanto nel terzo settore ma comunque migliorando la sua performance. Alla bandiera a scacchi è Andrea Rinaldi a farsi sentire, conquistando il secondo tempo a soli 86 millesimi dal turco. Alle sue spalle rimane Rea, che non riesce a migliorare ulteriormente.

CLASSIFICA FP1 GP SPAGNA 2021 – SUPERBIKE

1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’40.074 18 159,110 266,7

2 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’40.160 0.086 0.086 18 158,974 266,7

3 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’40.411 0.337 0.251 18 158,576 264,7

4 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’40.513 0.439 0.102 6 158,415 264,7

5 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’40.749 0.675 0.236 18 158,044 266,0

6 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’40.766 0.692 0.017 17 158,018 270,7

7 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’40.773 0.699 0.007 19 158,007 269,3

8 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’40.838 0.764 0.065 21 157,905 270,0

9 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’40.929 0.855 0.091 16 157,762 267,3

10 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1’40.930 0.856 0.001 20 157,761 266,7

11 11 L. BAZ FRA Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 1’41.091 1.017 0.161 20 157,510 262,8

12 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’41.173 1.099 0.082 19 157,382 269,3

13 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1’41.266 1.192 0.093 16 157,237 264,1

14 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Racing Honda CBR1000 RR-R IND 1’41.302 1.228 0.036 20 157,181 263,4

15 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 1’41.317 1.243 0.015 17 157,158 266,7

16 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’41.512 1.438 0.195 16 156,856 262,1

17 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’41.591 1.517 0.079 19 156,734 264,1

18 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’41.853 1.779 0.262 21 156,331 265,4

19 17 M. FRITZ GER IXS-YART Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’41.955 1.881 0.102 18 156,175 263,4

20 50 E. LAVERTY IRL BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’42.288 2.214 0.333 19 155,666 265,4

21 76 S. CAVALIERI ITA Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1’42.503 2.429 0.215 19 155,340 266,0

22 9 A. MANTOVANI ITA Vince64 Kawasaki ZX-10RR IND 1’42.518 2.444 0.015 18 155,317 258,4

23 84 L. CRESSON BEL OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’43.483 3.409 0.965 19 153,869 259,0

24 83 L. EPIS AUS OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’45.598 5.524 2.115 13 150,787 251,7

Foto: LivePhotoSport

