Gli US Open 2021 di tennis sono l’ultimo torneo dello Slam a disputarsi nel corso della stagione: a New York i tabelloni principali di singolare vedranno oggi il completamento del secondo turno. In campo la parte alta sia nel main draw maschile che in quello femminile.

Italia protagonista quest’oggi sia al maschile (4 incontri) che al femminile (1 match): tra gli uomini tocca anche a Jannik Sinner, testa di serie numero 13, che sarà opposto alla wild card statunitense Zachary Svajda, giustiziere all’esordio di Marco Cecchinato.

Eurosport trasmetterà gli US Open di tennis, e quindi anche il match Sinner-Svajda, in diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2. I match saranno visibili in diretta streaming su Eurosport Player e discovery+. Eurosport è inoltre disponibile anche su DAZN. OA Sport vi accompagnerà con la diretta live testuale del match.

PROGRAMMA SINNER-SVAJDA 2 SETTEMBRE

COURT 10, dalle ore 17:00 italiane

S. Zhang (CHN) vs. E. Raducanu (GBR)

V. Pospisil (CAN) vs. I. Ivashka (BLR)

Z. Svajda (USA) vs. J. Sinner (ITA) [13]

Diretta tv su Eurosport 1 o Eurosport 2

Diretta streaming su Eurosport Player e discovery+

Diretta live testuale su OA Sport

Foto: LaPresse