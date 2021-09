Scozia-Italia oggi rugby femminile: orario, tv, programma, streaming Qualificazioni Mondiali 2021

Prima giornata del torneo di qualificazione per i Mondiali 2021 di rugby che si svolgeranno l’anno prossimo in Nuova Zelanda. In campo scenderanno l’Italia femminile di Andrea Di Giandomenico, la Scozia, l’Irlanda e la Spagna, in un quadrangolare che qualificherà la prima classificata alla Rugby World Cup, con la seconda che andrà al torneo di ripescaggio.

L’Italia esordisce oggi alle 15 allo stadio Lanfranchi di Parma contro la Scozia, avversaria affrontata pochi mesi fa nel Sei Nazioni, con le azzurre che si sono imposte in trasferta per 20-41. Il XV titolare azzurro vede in campo Vittoria Ostuni Minuzzi, Manuela Furlan e Maria Magatti nel triangolo allargato, con centri Michela Sillari e Beatrice Rigoni, mentre in mediana ci saranno Sara Barattin e Veronica Madia. Il pack, invece, sarà formato da Gaia Maris, Melissa Bettoni, Lucia Gai, Valeria Fedrighi, Giordana Duca, Ilaria Arrighetti, Giada Franco ed Elisa Giordano.

Il match tra Italia e Scozia inizierà alle ore 15.00. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e in diretta streaming su Raiplay e Raisport.Rai.it. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live testuale dell’incontro garantendovi aggiornamenti puntuali minuto per minuto.

ITALIA-SCOZIA OGGI: ORARIO, TV E STREAMING

Lunedì 13 settembre

Ore 15.00: Italia – Scozia

Diretta tv – RaiSport

Diretta streaming – Raiplay, Raisport.Rai.it

Diretta Live testuale – OA Sport

Foto: Alessio Tarpini – LPS