Rugby, il mercato di Zebre e Benetton Treviso. Partenze e nuovi arrivi

Si avvicina l’avvio della nuova stagione per Zebre e Benetton Treviso, che quest’anno parteciperanno alla nuova United Rugby Championship, il campionato che prende il posto del Pro 14 e che vede al via quattro squadre sudafricane al posto delle due delle passate stagione. Vediamo, dunque, Zebre e Benetton come si sono mosse sul mercato.

Iniziamo dalla franchigia di Parma. E partiamo con gli addii. Hanno salutato la squadra federale Federico Mori, accasatosi in Francia, Ian Nagle, Mick Kearney, Jamie Elliott, Lorenzo Masselli, Samuele Ortis, Charles Alaimalo, Alexandre Tarus e Joshua Renton. Come si vede una serie di addii soprattutto in chiave straniera, mentre l’addio che ha fatto più rumore è sicuramente quello dell’azzurro Mori.

In entrata, invece, la situazione vede gli arrivi di Alessandro Fusco, Cristian Stoian, Andrea Zambonin, Gabriele Venditti, Jacopo Trulla, Ion Neculai e Luca Andreani, gli ultimi due con contratto federale. Come si vede, al momento nessuno straniero in arrivo, mentre sono diversi i giovani talenti italiani che si sono uniti alla squadra di Michael Bradley.

Tanti i saluti anche in casa Benetton, con alcuni nomi che hanno sicuramente fatto notizia. Hanno lasciato Treviso, infatti, una colonna storica come Alberto Sgarbi, ma anche gli esperti Angelo Esposito, Jayden Hayward, Marco Barbini, Nicola Quaglio, Marco Riccioni, Derrick Appiah, Leonardo Sarto, Charly Trussardi, Eli Snyman. I due nomi più rumorosi, però, sono le aperture Tommaso Allan e Paolo Garbisi, entrambi andati a giocare all’estero.

In arrivo, invece, i nomi per il nuovo coach Marco Bortolami sono Nahuel Tetaz-Chaparro, Rhyno Smith, Carl Wegner, Andries Coetzee, Lorenzo Cannone, Tomas Albornoz, Leonardo Marin e Lorenzo Pani, questi ultimi con contratto federale. Curiosità e attesa soprattutto per l’impatto che potrà avere Rhyno Smith, mentre interessanti anche i nomi italiani e giovani, con Cannone, Marin e Pani che si sono messi in evidenza nel Sei Nazioni di categoria quest’anno.

