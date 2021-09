Rafael Nadal ha rifiutato due inviti per giocare a golf: niente Open de Espana e Mallorca Open

Rafael Nadal dà la priorità al suo recupero fisico volto al rientrare al più presto sul campo da tennis. Il campionissimo spagnolo ha infatti rifiutato due inviti per giocare a golf all’Open de Espana e al Mallorca Open, entrambi tornei dell’European Tour di golf.

L’infortunio al piede è ancora in una fase acuta e il maiorchino non vuole aggravare la condizione di sofferenza: “So che dovrò affrontare un processo lungo – ha detto ai media spagnoli – e so che sarà difficile”.

Poi ha aggiunto: “Da qualche giorno cammino senza stampelle, ma non riescono ancora ad appoggiare bene la pianta del piede a terra. Ho dolore, anche se spero sempre che tutto inizi ad andare meglio. A un certo punto dovrò passare per ulteriori dolori, ma è l’unico modo per arrivare poi all’obiettivo finale: tornare in campo”.

Infine Rafael Nadal ha aggiunto: “Serve spirito di adattamento, come in tutte le cose. La vita mi ha insegnato questo: ho avuto straordinarie opportunità sotto tutti i punti di vista, ma ho anche sofferto di infortuni. Ho sempre trovato il modo di andare avanti e di combattere. E’ chiaro che il tempo stringe e che in questi casi serva essere realisti, ma voglio pensare che in futuro sarò ancora in campo”.

Foto: Lapresse