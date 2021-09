Pattinaggio artistico, Junior Grand Prix Lubiana 2021: sfide interessanti nel singolo femminile e nella danza

Supera il giro di boa il Grand Prix Junior 2021-2022 di pattinaggio di figura. Partirà infatti tra meno di ventiquattro ore la quinta e terz’ultima tappa dal circuito, in scena presso l’Hala Tivoli di Lubiana (Slovenia) dal 23 al 25 settembre 2021. Un evento di particolare interesse, complici alcuni scontri incrociati da seguire tutto d’un fiato.

In tal senso come da tradizione sarà imperdibile la gara individuale femminile, dove torneranno sul ghiaccio due pattinatrici di primissimo piano: stiamo parlando di Adelia Petrosyan e Sofia Samodelkina, entrambe reduci dal terzo posto ottenuto rispettivamente a Kosice e a Krasnoyarsk. Due protagoniste talentuose quanto diverse: in Slovacchia l’allieva di Eteri Tutberidze ha dato prova di una prestazione sopraffina, viziata esclusivamente da un quadruplo toeloop chiamato sul quarto. La moscovita scuola CSKA invece dovrà riscattare uno short inaugurale impreciso, viziato da un errore nella combinazione con il triplo axel, cercando poi di replicare quanto di buono fatto nel segmento più lungo, impreziosito dalla tre salti da quattro giri di rotazione. Sarà della partita inoltre la statunitense Lindsay Thorngren, vincitrice del primo appuntamento di Courchevel, la compagna di squadra Ava Marie Ziegler e due sudcoreane all’esordio, ovvero Jia Shin e Minchae Kim, quest’ultima decima agli ultimi Campionati Nazionali.

Tra i maschi favoritissimo il russo Ilya Yablokov, alla seconda uscita stagionale dopo il posto d’onore di Kosice alla spalle di Sarnovskiy. Candidati a una posizione di lusso figurano inoltre l’estone Arlet Levandi e il francese Francois Pitot, secondo e terzo nelle rispettive due tappe francesi, oltre che il sudcoreano Younghyun Cha, settimo a Kosice, e lo statunitense Matthew Nielsen, personalità seguita da Rafael Arutunian (già coach di Nathan Chen) che ha ben figurato alla Cranberry Cup, chiusa al primo posto. L’Italia sarà invece presente con Nikolaj Memola e Raffaele Zich.

Si preannuncia entusiasmante anche la prova della danza sul ghiaccio, con almeno tre coppie di diverse nazionalità pronte a darsi battaglia per conquistare la vetta: i canadesi Bruce Waddell-Natalie D’Alessandro, vincitori dell’evento di Kosice, gli statunitensi Katarina Wolfkostin-Jeffrey Chen, trionfatori a Courchevel e, in ultimo, i russi Vasilisa Kaganovskaia-Valeriy Angelopol, secondi a Kosice. Per l’occasione torneranno anche Noemi Tali-Stefano Frasca, motivati a ribadire l’ottima prestazione compiuta al secondo weekend di Courchevel.

La quinta tappa del circuito ISU Junior Grand Prix sarà visibile, in modalità gratuita, sul canale YouTube “ISUJuniorGrandPrix“, con il commento in lingua inglese di Ted Barton.

IL PROGRAMMA DELLA QUINTA TAPPA DEL CIRCUITO ISU JUNIOR GRAND PRIX

Giovedì 23 settembre

14:15-18:30 Short program individuale femminile

19:15-21:55 Short program individuale maschile

Venerdì 24 settembre

15:00-17:25 Rhythm dance danza sul ghiaccio

18:05-21:10 Free program individuale maschile

Sabato 25 settembre

12:00-16:50 Free program individuale femminile

17:20-20:00 Free dance danza sul ghiaccio

Foto: International Skating Union (Figure Skating/JGP Lubiana Event)