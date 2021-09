La grande bellezza del pattinaggio artistico a rotelle si è palesata quest’oggi, in tutta la sua potenza, in occasione del libero della specialità individuale maschile ai Campionati Europei 2021 Junior e Senior, di scena in questi giorni alla PlayHall di Riccione (Rimini). Al termine di un ultimo gruppo di lavoro oltremodo maestoso, a conquistare la medaglia d’oro è stato lo spagnolo Pau Garcia Domec, un talento destinato a scrivere pagine di storia importanti.

L’iberico, al comando dopo lo short, è sceso in pista per ultimo, dopo due prestazioni incredibili dei suoi principali contendenti. Una pressione alta, che si è fatta sentire nelle battute iniziali del programma; l’atleta infatti ha dato il la alla sua prestazione con un triplo lutz, staccato però tardi con cui si è schiantato contro la balaustra; successivamente, dopo la prima trottola sul tacco e la sequenza coreografica, il detentore del titolo iridato Junior ha mandato a vuoto il triplo rittberger in combinazione con il triplo flip, ruotandolo solo da un giro: un errore che però non ha spostato di un centimetro la sua concentrazione, tanto da snocciolare due combinazioni di valore in zona bonus, triplo salchow/triplo toeloop e triplo flip/triplo toeloop, oltre che un triplo rittberger singolo e un doppio axel, aumentando vertiginosamente il valore del layout.

Sciorinando inoltre le altre due trottole combinate ben eseguite, Garcia Domec, staccando gli avversari anche sul secondo punteggio, ha guadagnato la bellezza di 169.52 (110.34, 59.18), arrivando per la prima volta nella storia al totale di 269.77. Un Campionato concluso quindi con i fiocchi, in attesa di un Mondiale da fuochi d’artificio.

Nulla ha potuto fare un davvero eroico Luca Lucaroni che, seppur con una condizione di forma non al top dovuta al suo stop per infortunio, ha tenuto da grande fuoriclasse testa al primo classificato, confezionando una prova senza sbavature di rilievo imbastita da due tripli flip, combinati rispettivamente con il triplo toeloop e con il triplo rittberger (sottoruotato), un triplo lutz e un triplo salcow in combinazione con il triplo toeloop. Anche se con un insolito doppio axel atterrato con step out, l’allievo di Luca D’Alisera ha chiuso il segmento con 163.20 (104.48, 58.72) per 258.89, un risultato che vale quasi una vittoria se consideriamo che si è trattato di un vero e proprio esordio stagionale.

Da menzionare la performance monstre di Pere Marsinyach Torrico, secondo nel libero e bronzo finale con 165.71 (108.79, 56.92) per 253.29 con una prova pulita votata nuovamente all’attacco, impreziosita da una coreografia originale non a caso premiata nell’apposita voce con 8.00 e 8.50. Decisamente positivo inoltre il debutto tra i grandi di Alessandro Liberatore, quarto con 141.80 (87.57, 54.23) per 217.54. Sesto invece Alberto Maffei con 129.67 (81.74, 47.93) per 202.16.

Foto: Raniero Corbelletti (per gentile concessione di FISR, Federazione Italiana Sport Rotellistici, European 2021 Event)