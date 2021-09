Pallanuoto, Mondiali Under 20 2021: Italia in finale! Oggi sfida decisiva contro la Serbia!

La Nazionale italiana Under 20 di pallanuoto è in finale ai Mondiali di categoria: a Praga, in Repubblica Ceca, gli azzurrini affronteranno oggi, domenica 5 settembre, la Serbia in finale a partire dalle ore 18.00. Finale per il terzo posto tra Ungheria e Montenegro.

L’Italia ha superato in semifinale il Montenegro ai tiri di rigore per 14-12 dopo il 10-10 dei tempi regolamentari, così come ai tiri di rigore gli azzurrini avevano battuto nei quarti la Spagna per 11-9, dopo il 7-7 dei regolamentari. Agli ottavi gli azzurrini avevano avuto vita facile contro il Sudafrica, battuto 18-3.

Nel Girone A l‘Italia aveva chiuso al secondo posto alle spalle della Croazia, unica formazione in grado di battere gli azzurrini, seppur di misura, per 13-12. L’Italia aveva poi battuto l’Uzbekistan per 40-1, pareggiato con la Russia per 9-9 e battuto l’Argentina per 15-8.

IL CAMMINO DELL’ITALIA

Girone A

Uzbekistan-Russia 1-38

Croazia-Argentina 20-7

Argentina-Uzbekistan 30-7

Italia-Croazia 12-13 (2-3, 3-2, 5-2, 2-6)

Russia-Argentina 12-5

Uzbekistan-Italia 1-40 (0-9, 0-7, 1-13, 0-13)

Italia-Russia 9-9 (1-2, 2-4, 4-0, 2-3)

Croazia-Uzbekistan 31-1

Russia-Croazia 5-13

Argentina-Italia 8-15 (2-4, 3-2, 1-5, 2-4)

Classifica: Croazia 8, Italia 5, Russia 5, Argentina 2, Uzbekistan 0.

Ottavi di finale

Italia-Sudafrica 18-3 (5-0, 3-2, 4-1, 6-0)

Serbia-Brasile 15-5

Russia-Grecia 7-11

Stati Uniti-Germania 10-8

Quarti di finale

Croazia-Serbia 10-12

Spagna-Italia 9-11 dtr (7-7 – 2-2, 2-1, 2-2, 1-2)

Ungheria-Grecia 11-9

Montenegro-Stati Uniti 17-5

Semifinali

Serbia-Ungheria 10-7 (1-2, 4-2, 3-2, 2-1)

Italia-Montenegro14-12 dtr (10-10 – 2-2, 4-1, 3-3, 1-4)

Finali

3° posto ore 16.30 Ungheria-Montenegro

1° posto ore 18.00 Serbia-Italia

Foto: Claudio Bosco LPS