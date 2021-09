Pallanuoto, Coppa Italia 2021-2022: delineate le prime sei qualificate alla Final Eight

Si è completata la seconda giornata della prima fase della Coppa Italia 2021-2022 di pallanuoto maschile: con la conclusione dei Gironi A, B e D sono ufficiali le prime sei squadre qualificate alla Final Eight in programma dall’11 al 13 marzo 2022.

Si tratta di AN Brescia, SC Quinto, Pro Recco, Anzio Waterpolis, Telimar e CC Ortigia, mentre si concluderà domani il Girone C, in cui oggi la RN Savona ha battuto per 23-7 la Waterpolo Milano. Domani le due squadre affronteranno la Pallanuoto Trieste e saranno ufficiali le ultime due squadre qualificate.

Prima Fase (Le prime due di ogni girone si qualificano alla Final Eight)

Classifiche

Girone A (a Brescia): AN Brescia 6, SC Quinto 3, RN Salerno 0.

Girone B (ad Anzio): Pro Recco 6, Anzio Waterpolis 3, CN Posillipo 0.

Girone C (a Trieste): RN Savona 3, Pallanuoto Trieste, Waterpolo Milano 0.

Girone D (a Siracusa): Telimar 9, CC Ortigia 6, Catania Nuoto 3, Lazio Nuoto 0.

Risultati

Girone A – Brescia

Venerdì 17 settembre

R.N. Nuoto Salerno-S.C. Quinto 10-14

RN Salerno: Santini, Luongo 1, Esposito 3, Sanges, Gluhaic, Gallozzi, Tomasic 1, Cuccovillo 2, Elez 2, Parrilli, Fortunato, Pica 1, Taurisano. All. Citro

SC Quinto: Pellegrini, Gambacciani N. 1, Di Somma, Gambacciani S., Panerai 3, Ravina 3, Fracas, Nora 1, Figari 6, Bittarello, Gitto, Guidi, Valle. All. Del Galdo

Arbitri L. Bianco e Petronilli

Note: parziali 4-1, 2-7, 2-3, 2-3. Usciti per limite di falli Fortunato (S) nel secondo, Guidi (Q) nel terzo, Ravina e Gitto nel quarto tempo.

2^ Giornata – Sabato 18 settembre

AN Brescia- R.N. Nuoto Salerno 16-6

AN Brescia. Tesanovic, Dolce 1, Presciutti 2, Gianazza T. 1, Lazic 1, Vapenski 2, Tocco 1, Bazzarini, Alesiani 2, Luongo S. 3, Di Somma 3, Gitto, Gianazza M.

RN Salerno: Santini, Luongo M. 1, Esposito 1, Sanges, Gluhaic 2, Gallozzi, Tomasic 1, Cuccovillo 1, Elez, Spatuzzo, Fortunato, Pica, Taurisano. All. Citro

Arbitri Colombo e Petronilli

Note:parziali 6-0, 3-1, 4-2, 3-3. Uscito per limite di falli Tomasic (S) nel quarto tempo.

3^ Giornata – Sabato 18 settembre

S.C. Quinto -An Brescia 4-11

SC Quinto: Pellegrini, N. Gambacciani, Di Somma, Villa, Panerai 2, Ravina, Fracas, Nora, Figari 2, Bittarello, M. Gitto, Guidi, Valle. All. Del Galdo

AN Brescia: Tesanovic, Dolce 5, Presciutti, T. Gianazza, Lazic, Vapenski 2, Stocco, Balzarini 2, Alesiani, Luongo 1, E. Di Somma 1, N. Gitto, M. Gianazza. All. Bovo.

Arbitri: L. Bianco e Colombo

Note: parziali 1-1, 1-2, 2-5, 0-3. Usciti per limite di falli M. Gitto (Q) nel secondo tempo e Nora (Q) nel terzo tempo.

Giudice arbitro Enzo Carannante. Arbitri: Luca Bianco, Arnaldo Petronilli, Raffaele Colombo.

Girone B – Anzio

1^ Giornata – Venerdì 17 settembre

C.N. Poslllipo – Pro Recco 5-12

CN Posillipo: Pizzo, Iodice, M. Lanfranco, Aiello, Picca, Briganti, Tikac, J. Lanfranco, Di Martire 2, Scalzone 1, Napolitano, Saccoia 2, Spinelli. All. Brancaccio

Pro Recco: Del Lungo, Di Fulvio 2, Zalanki 3, Figlioli, Younger 3, Bertoli, N. Presciutti, Cannella 1, Loncar 2, Velotto, Marini 1, Hallock, Negri. All. Sukno

Arbitri: Paoletti e Nicolosi.

Note: parziali 1-4, 1-2, 1-3, 2-3. Nessun giocatore uscito per limite di falli.

2^ Giornata – Sabato 18 settembre

Anzio Waterpolis – Pro Recco 5-23

Parziali 0-4, 2-6, 1-7, 2-6

3^ Giornata – Sabato 18 settembre

Anzio Waterpolis – CN Posillipo 7-6

Anzio Waterpolis: Antonini, Siani, Gandini 1, Di Rocco 2, Giorgetti 1, Grossi, Fratarcangeli 1, Mironov 1, Lapenna, Agostini 1, Casasola, Presciutti, Vassallo. All. Tofani

CN Posillipo: Pizzo, Iodice, M. Lanfranco 1, Aiello, Picca, Briganti, Tikac, J. Lanfranco 2, Di Martire 3, Scalzone, Calì, Saccoia, Spinelli. All. Brancaccio

Arbitri: Severo e Nicolosi

Note: parziali 3-2, 1-0, 2-2, 1-2. Usciti per limite di falli Mironov (A), Agostini, M. Lanfranco (P) e Scalzone (P) nel quarto tempo

Giudice arbitro Alessandro Duspiva. Arbitri Bruno Navarra, Attilio Paoletti, Alessandro Severo, Giuliana Nicolosi.

Girone “C” – Trieste

1^ Giornata – Sabato 18 settembre

Waterpolo Milano – R.N. Savona 7-23

Waterpolo Milano: Cubranic, Filiberti, Ficalora, Tononi 1, Mattiello 1, Caravita 1, Scollo 1, Kasum 1, Ticozzi, Busilacchi 1, Novara, Lanzoni 1, Mellina. All. Krekovic

RN Savona: Massaro, Rocchi 1, Patchaliev 2, Vuskovic 4, Molina, Rizzo 3, Caldieri 3, Bruni 3, Campopiano 4, Fondelli 1, Iocchi Gratta 1, Maricone 1, Da Rold. All. Angelini

Arbitri: Cavallini e Brasiliano

Note: parziali 1-4, 2-5, 3-8, 1-6. Nessun giocatore uscito per limite di falli

2^ Giornata – Domenica 19 settembre

09:30 R.N. Savona – Pallanuoto Trieste

3^ Giornata – Domenica 19 settembre

17:00 Pallanuoto Trieste – Waterpolo Milano

Giudice arbitro Dante Saeli. Arbitri Fabio Brasiliano, Alessandro Cavallini, Alessia Ferrari, Stefano Pinato.

Girone “D” – Siracusa

1^ Giornata -Venerdì 17 settembre

S.S. Lazio Nuoto-Telimar 4-17

Lazio Nuoto: Rossa, Ferrante 1, Vitale, Nenni 1, Vitale, Marino, Caponero, Masi, Leporale, Augusti 1, Checchini 1, Lupidi, Serra. All. Sebastianutti

Telimar: Nicosia, Del Basso 3, Turchini 1, Di Patti 1, Fabiano 2, Vlahovic 5, Giliberti 1, Marziali, Lo Cascio, Irving 3, Lo Dico, Basic, Detotero. All. Baldineti

Arbitri: Carmignani e D’Antoni

Note: parziali 2-3, 1-3, 1-7, 0-4. Uscito per limite di falli Caponero (L) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Lazio 1/2 e Telimar 3/6 + 3 rigori.

Nuoto Catania – C.C. Ortigia 6-12

Nuoto Catania: Caruso, Generini, Eskert, La Rosa 2, Tringali 1, Banicevic, Torrisi, Ferlito, Kacar, Privitera 3, Russo, Catania, Baggi Necchi. All. Dato

CC Ortigia: Tempesti, Cassia, F. Condemi 1, A. Condemi 1, Klikovac 1, Ferrero, Di Luciano 2, Gallo 2, Mirarchi 2, Rossi 1, Vidovic 2, Napolitano 1, Piccionetti. All. Piccardo

Arbitri: Schiavo e Lo Dico

Note: parziali 3-3, 1-3, 1-4, 1-2. Uscito per limite di falli F. Condemi (C) nel terzo tempo. Superiorità numeriche: Nuoto Catania 1/7+ un rigore e Ortigia 8/11 + un rigore.

2^ Giornata – Sabato 18 settembre

C.C. Ortigia-S.S. Lazio Nuoto 22-1

CC Ortigia: Tempesti, Cassia 1, F. Condemi 4, A. Condemi 3, Klikovac 1, Ferrero 2, Di Luciano 3, Gallo 2, Mirarchi 1, Rossi 3, Vidovic, Napolitano 2, Piccionetti. All. Piccardo

Lazio Nuoto: Rossa, Ferrante, Vitale, Nenni, Vitale, Marino, Caponero, Masi, Leporale 1, Augusti, Checchini, Lupidi, Serra. All. Sebastianutti

Arbitri Lo Dico e Schiavo

Note: parziali 4-0, 6-1, 7-0, 5-0. Uscito per milite di falli Marini (L) nel terzo tempo.

Telimar – Nuoto Catania 9-2

Telimar: Nicosia, Del Basso 1, Turchini 1, Di Patti, Occhione 1, Vlahovic, Giliberti 1, Marziali, Lo Cascio 1, Irving 2, Lo Dico 1, Basic 1, Detotero. All. Baldineti

Nuoto Catania: Caruso, Generini, Eskert, La Rosa 1, Tringali, Banicevic, G. Torrisi, R. Torrisi, Kacar, Privitera 1, Russo, Catania, Baggi Necchi. All. Dato

Arbitri D’Antoni e Carmignani

Note: parziali 2-0, 2-0, 3-1, 2-1. Nessuno uscito per limite di falli.

3^ Giornata

S.S. Lazio Nuoto – Nuoto Catania 7-14

Lazio Nuoto: Rossa, Ferrante, Vitale 2, Nenni, Marini, Caponero, Masi, Leporale 1, Augusti 2, Checchini 2, Lupidi, Serra. All. Sebastianutti

Nuoto Catania: Caruso, Generini, Eskert, La Rosa, Tringali 1, Riolo, Torrisi 2, Ferlito 1, Kacar 3, Privitera 3, Russo 2, Catania 2, Baggi Necchi. All. Dato

Arbitri: D’ Antoni e Lo Dico

Note: parziali 4-3, 0-2 2-4, 1-5. Uscito per limite di falli Ferrante (L) nel quarto tempo

C.C.Ortigia-Telimar 5-6

CC Ortigia: Tempesti, Cassia, F. Condemi 1, A. Condemi 1, Klikovac, Ferrero, Di Luciano, Gallo, Mirarchi 1, Rossi 1, Vidovic 1, Napolitano, Piccionetti, All. Piccardo

Telimar: Nicosia, Del Basso, Turchini, Di Patti, Occhione, Vlahovic 1, Giliberti, Marziali, Lo Cascio, Irving 3, Lo Dico 1, Basic 1, De Totero. All. Baldineti

Arbitri: Carmignani e Schiavo

Note: parziali 0-2, 2-2, 0-2, 3-0. Espulsi per reciproche scorrettezze Napolitano (O) e Lo Cascio (T) nel quarto tempo. Nessun giocatore uscito per limite di falli.

Giudice arbitro Claudio Marchisello. Arbitri Giovanni Lo Dico, Mirko Schiavo, Riccardo D’Antoni, Riccardo Carmignani.

Foto: LiveMedia/Bianca Simonetti