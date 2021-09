Nuoto, Paralimpiadi Tokyo: la Cina domina i 200 misti femminili SM5, ma Monica Boggioni è terza! Quarta la Ghiretti

Nella 200 misti femminili SM5 arriva l’ennesima medaglia per l’Italia del nuoto. Monica Boggioni si prende il terzo gradino del podio in una gara dominata dalle cinesi Lu Dong e Cheng Jiao, che hanno avuto una marcia in più; la giovane pavese ha battuto negli ultimi metri l’altra azzurra Giulia Ghiretti, quarta dopo una gara molto equilibrata.

Ma le prime due volano davvero: Lu Dong prova a fuggire via nei primi 100 metri, tra farfalla e dorso. La parte più difficile per lei arriva nella seconda parte di gara, con Cheng Jiao che tenta di rifarsi sotto, ma la sua connazionale rimane avanti quel tanto che basta per prendersi l’oro in 3.20.53.

Le due cinesi fanno gara a sé, ma ci sono anche le altre: Giulia Ghiretti è costante, marcando subito la brasiliana Esthefany Rodrigues nella prima vasca e la bielorussa Natalia Shavel nella seconda; nella sezione a stile libero Giulia passa sul terzo gradino del podio e fino a 25 metri dal traguardo sembra avere in tasca il bronzo, ma da dietro arriva la Boggioni che la batte in 3.39.50 (3.40.88 per la Ghiretti).

Monica ha fatto la differenza nell’ultima frazione, con il secondo tempo assoluto negli ultimi 50 metri (48.76). Al quinto posto c’è dunque la Shavel, che chiude in 3.44.30; dietro di lei la giapponese Maori Yui (3.46.95) e la brasiliana Esthefani Rodrigues (3.47.92).

Foto: LaPresse