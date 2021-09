MotoGP orari e tv: TV8, Sky e DAZN. Programma GP Aragon 2021, diretta, differita, repliche

Siamo giunti al piatto forte della giornata: il Gran Premio di Aragon della MotoGP. Il tredicesimo appuntamento del Mondiale 2021 scatterà alle ore 14.00 e metterà sul piatto altri 25 pesantissimi punti in ottica titolo iridato. Che gara dobbiamo attenderci sul tracciato denominato Motorland?

Davanti a tutti scatterà il nostro Francesco “Pecco” Bagnaia autore di una pole position da record, ma attenzione al solito Fabio Quartararo che partirà in prima fila assieme a Jack Miller. Da tenere particolarmente sott’occhio la quarta casella della griglia, dalla quale scatterà Marc Marquez, autore dei migliori crono nella FP4. Sul fronte Valentino Rossi, invece, il “Dottore” appare in difficoltà dalla ventunesima posizione dello schieramento e cercherà una rimonta rabbiosa…

Guarda il GP di Aragon di MotoGP live su DAZN

IN TV – Il Gran Premio di Aragon sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201). Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in differita le gare delle classi a partire dalle ore 17.30. In streaming si potrà seguire tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), NowTV e da DAZN. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del MotorLand.

PROGRAMMA GP ARAGON 2021 – MOTOMONDIALE

Domenica 12 settembre

Ore 14.00 MotoGP, GARA

Differita gara Moto3 su TV8: ore 17.30

Differita gara Moto2 su TV8: ore 18.45

Differita gara MotoGP su TV8: ore 20.30

Repliche gara MotoGP su Sky Sport MotoGP: ore 16.15, 19.00, 21.00 e 00.00

Repliche gara Moto2 su Sky Sport MotoGP: ore 17.30, 23.00

Repliche gara Moto3 su Sky Sport MotoGP: ore 19.30, 23.30

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP AD ARAGON DALLE 14.00

Foto: MotoGPpress.com