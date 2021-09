MotoGP in tv, orari GP San Marino 2021: programma gara, streaming, palinsesto TV8, Sky e DAZN, diretta e differite

Sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli, oggi andranno in scena le tre gare del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, quattordicesima e quintultima tappa del Motomondiale 2021. Come sempre la giornata scatterà già al mattino (dalle ore 8.20) con i warm-up, gli ultimi 20 minuti a disposizione di team e piloti per intervenire sulle moto.

LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP

Dalle ore 11.00, come sempre, si inizierà con la Moto3, con la pattuglia italiana che cercherà di vincere in casa sfidando gli spagnoli Pedro Acosta e Sergio Garcia. Alle ore 12.20, quindi, si passerà alla Moto2, con lo spagnolo Raul Fernandez che lancia l’assalto al suo compagno di scuderia, l’australiano Remy Gardner, mentre gli italiani Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio andranno alla caccia del successo di tappa.

Alle ore 14.00, quindi, toccherà alla gara della MotoGP. Il leader della graduatoria generale, Fabio Quartararo, cercherà di difendere i 53 punti di margine su Francesco “Pecco” Bagnaia, mentre attenzione a Marc Marquez che sembra di nuovo pronto a lottare per il successo in ogni occasione.

IN TV – Il Gran Premio di San Marino sarà trasmesso da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201). TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in diretta le gare di tutte le classi, ma non è prevista alcuna copertura dei warm-up. La giornata si potrà seguire in streaming su SkyGo, NowTV e DAZN. OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo di Misano.

PROGRAMMA GP SAN MARINO 2021 – MOTOMONDIALE

Domenica 19 settembre

Ore 8.20-8.40 Moto3, warm-up

Ore 8.50-9.10 Moto2, warm-up

Ore 9.40-10.00 MotoGP, warm-up

Ore 11.00 Moto3, GARA

Ore 12.20 Moto2, GARA

Ore 14.00 MotoGP, GARA

Ore 15.30 MotoE, GARA

Repliche Gara MotoGP su Sky Sport MotoGP: 17.30, 20.00, 21.30, 00.00

Repliche Gara Moto2 su Sky Sport MotoGP: 19.30

Repliche Gara Moto3 su Sky Sport MotoGP: 19.00, 23.30

Repliche Gara MotoGP su Sky Sport Action: 16.00

Foto: MotoGPpress.com