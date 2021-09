Andrea Dovizioso è tornato in sella dopo una lunga assenza ed è diventato un pilota della Yamaha Petronas a partire dal GP di San Marino 2021, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena questo weekend sul circuito di Misano. L’ex centauro della Ducati non ha ancora trovato il giusto feeling con questo nuovo mezzo e nelle qualifiche del sabato non è riuscito a brillare, concludendo all’ultimo posto. Il forlivese scatterà dunque dalla 24ma piazzola nella gara di domani, quando proverà a recuperare qualche posizione per provare ad arpionare qualche punto.

Andrea Dovizioso, che sarà compagno di Valentino Rossi fino al termine di questa stagione, ha analizzato la prestazione odierna, come riporta la Gazzetta dello Sport: “Oggi è stato bello sentirsi meglio come posizione in sella, è più confortevole e mi consente quindi di spingere di più e avvicinarmi agli altri, che era il mio obiettivo. Di conseguenza inizio a conoscere la moto, dare dei feedback e gestire meglio la situazione“.

Il 35enne ha proseguito: “Anche il metodo di lavoro è cambiato tanto: l’impostazione del gruppo che ti segue che è decisa dalla casa, non da te. Ramon Forcada conosce bene la moto, sa cosa è stato fatto in questi anni e quindi fa fare dei cambiamenti mirati, su cui non hai dubbi. Per la gara vedo bene Bagnaia: ha un gran ritmo, superiore a quello di Quartararo“.

