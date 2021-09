Moto3, GP Misano: gli highlights della gara. Tripletta italiana, trionfa Dennis Foggia

Un tris italiano. Il GP di San Marino e della Riviera di Rimini ha questi connotati nella classe Moto3, tappa del Mondiale 2021. Tre italiani nei primi tre posti della classifica: Dennis Foggia (Honda – Leopard Racing) a precedere di 0″565 Niccolò Antonelli (KTM – Avintia VR46 Academy) e di 0″817 Andrea Migno (Honda – Rivacold Snipers Team).

Per Foggia una vittoria di grande rilievo trattandosi del quarto podio consecutivo e del 2° successo in fila dopo Aragon che avvalora il magic momento del centauro italiano. Una festa tricolore, come detto, anche per quanto fatto da Antonelli e Migno che hanno lottato come due leoni per le posizioni di vertici andando a completare una top-3 di grande rilievo.

Di seguito il video gli highlights:

Foto: LaPresse