Milan-Atletico Madrid oggi, Champions League: orari, tv, canali, probabili formazioni, streaming

Ancora imbattuto in campionato e sconfitto solamente dal Liverpool, il Milan torna dopo sette anni finalmente in campo a San Siro anche in Champions League e affronterà l’Atletico Madrid in una sfida dal grande fascino e che sarà il remake dell’ultima sfida casalinga dei rossoneri in Coppa.

La partita si svolgerà dunque questa sera, martedì 28 settembre 2021, a partire dalle ore 21 e sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Canale 5, ma anche in streaming gratuito su Mediaset Play. Per gli abbonati, sarà inoltre possibile seguire il match su Sky Sport, precisamente sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252, online su Sky Go e NOW.

PROGRAMMA MILAN-ATLETICO MADRID:

Champions League 2021

Martedì 28 settembre 2021

Ore 21 Milan-Atletico Madrid

DOVE VEDERE MILAN-ATLETICO MADRID IN TV E STREAMING:

Diretta tv in chiaro – Sarà possibile seguire il match in diretta gratuita su Canale 5, canale in chiaro di Mediaset, disponibile sul digitale terrestre.

Diretta tv satellitare – Per gli abbonati a Sky Sport non mancherà la diretta, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

Diretta streaming – Anche online sarà disponibile seguire la sfida gratuitamente su Mediaset Play, oltre che su Sky Go e NOW.

Le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Brahim Díaz, Rafael Leão; Rebic.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Hermoso; Correa, De Paul, M. Llorente, Carrasco; Griezmann, L. Suárez.

Foto: LaPresse