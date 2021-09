Mario Draghi: “Il resto del mondo guarda con invidia a questa estate italiana”

Dopo la cerimonia di riconsegna della bandiera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, andata in scena nel tardo pomeriggio al Quirinale, i medagliati olimpici e paralimpici italiani di Tokyo 2020 sono stati ricevuti a Palazzo Chigi dal Presidente del Consiglio Mario Draghi.

“Siete un modello per tutti gli italiani. Vedo in voi la generazione che vuole cambiare l’Italia. E ci riuscirà, e ci riuscirete. Il resto del mondo ci guarda con un pizzico di ammirazione e anche con un pizzico di invidia. Noi dobbiamo mettere in condizione voi e i vostri coetanei di sprigionare tutte le vostre energie“, dichiara Draghi nel corso del suo discorso agli atleti azzurri.

Il Primo Ministro italiano ha poi ripercorso alcune tappe della magica estate dello sport tricolore in Giappone: “L’Italia va veloce e quando salta, vola“, riferendosi a Gianmarco Tamberi. In seguito Draghi ha citato due grandi protagonisti delle Paralimpiadi come Stefano Raimondi, che “è salito sul podio sette volte dopo un incidente a 15 anni“, oltre alla portabandiera Bebe Vio, “che ha vissuto momenti drammatici prima di confermarsi nella scherma“.

Il Presidente Draghi ha citato anche il record di partecipazione della rappresentativa azzurra a Tokyo 2020 e la nostra spedizione come simbolo di integrazione: “Il nostro sport è vario, vivo, vincente“.

Foto: Lapresse