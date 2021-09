LIVE Nuoto, Paralimpiadi Tokyo in DIRETTA: incetta di medaglie, quattro argenti e due ori per gli azzurri!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLE BATTERIE DELLA NOTTE

13.13 Con questo, si chiude la DIRETTA LIVE delle gare di nuoto alle Paralimpiadi. Buon proseguimento con OA Sport!!

13.12 Con questi risultati, l’Italia si conferma al quarto posto nel medagliere del nuoto con 35 medaglie complessive: 11 ori, 15 argenti e 9 bronzi. Comanda sempre la Cina su Russia e Ucraina.

13.09 Riepiloghiamo i risultati italiani per il nuoto: quattro argenti con Arjola Trimi nei 50 sl S4, Antonio Fantin nei 400 sl S6, Simone Barlaam nei 100 farfalla S9 e Stefano Raimondi nei 100 dorso S10. Con loro, i bronzi di Francesco Bettella nei 50 dorso S1 e Luigi Beggiato nei 50 sl S4.

13.08 La giornata di nuoto si chiude con la 4×100 femminile 34 punti: Vittoria per gli Stati Uniti in 4.52.49, avanti alla Russia in 4.55.55 e all’Australia in 4.55.70.

12.43 Ricapitoliamo la situazione: in questa finale erano accorpate atlete della categoria S3 ed S4. Arjola Trimi, nonostante fosse l’unica appartenente ad una categoria inferiore, ha fatto gara pari con le avversarie e si è presa l’argento in 40.32, nuovo record mondiale S3 50 metri stile libero. Successo per Rachel Watson, l’australiana firma il record paralimpico in 39.36; terza la spagnola Marta Fernandez Infante.

12.42 ED È ARGENTO E RECORD DEL MONDO S3 PER ARJOLA TRIMI!!!! UN ARGENTO CHE VALE OROOOOOOOO!!!!!!

12.42 PARTITI! FORZA ARJOLA!!

12.39 La startlist dei 50 sl S4 femminile:

1 BUTKOVA Nataliia RPC S4 AE 3,5,12 43.95

2 WATSON Rachael AUS S4 A 3,5,12 43.32

3 TRIMI Arjola ITA S3 AYE 3,5,12 42.88

4 FERNANDEZ INFANTE Marta ESP S4 AE 3,5,12 41.39

5 PEREIRA dos SANTOS Patricia BRA S4 A 3,5,12 41.62

6 MIRANDA HERRERA Nely MEX S4 AE 12 43.02

7 ZHOU Yanfei CHN S4 AYE 3,5,12 43.75

8 GABIDULLINA Zulfiya KAZ S4 AE 3,12 44.57

12.38 Penultima gara di giornata, ultima con l’Italia protagonista: tocca ad Arjola Trimi nei 50 stile libero S4!

12.36 Arriva il secondo bronzo di giornata con Beggiato in una gara combattutissima! Ami Omer Dadaon è oro: l’israeliano fa registrare il record paralimpico in 37.21. Secondo il giapponese Takayuki Suzuki in 37..70, l’azzurro è terzo in 38.12!

12.35 ARRIVA UN ALTRO BRONZO!!!! LUIGI BEGGIATO È BRONZO NEI 50 STILE LIBERO S4!

12.33 Beggiato partirà dalla terza corsia. La startlist:

1 PETRACEK Arnost CZE S4 AYE 7 40.64

2 LIU Benying CHN S4 AYE 3,5,12 39.98

3 BEGGIATO Luigi ITA S4 A 3,5,12 38.76

4 SUZUKI Takayuki JPN S4 AY 3,5,12+ 38.25

5 DADAON Ami Omer ISR S4 A 3,12 38.42

6 CAMACHO RAMIREZ Angel de Jesus MEX S4 AYE 3,5,12+ 39.74

7 MALYAR Ariel ISR S4 AE 3,5,12+ 40.48

8 TOBERA Eric BRA S4 A 3,5,12 41.34

12.32 Un’altra finale per l’Italia con Luigi Beggiato nei 50 sl S4.

12.15 Vincenzo Boni perde il treno dei migliori nelle ultime bracciate e si ferma al settimo posto, a 3.02 dal messicano Diego Lopez Diaz, vincitore in 44.66. Secondo il cinese Zou Liankang, terzo l’ucraino Denys Ostapchenko.

12.14 PARTITI!!! FORZA VINCENZO!!

12.10 La startlist della finale dove è protagonista Vincenzo Boni:

1 BONI Vincenzo ITA S3 AYE 3,5,12 49.78

2 ZOU Liankang CHN S3 AYE 3,5,12 47.49

3 LOPEZ DIAZ Diego MEX S3 AE 3,12 47.34

4 TOPF Josia Tim Alexander GER S3 AYE 7,12+ 46.48

5 OSTAPCHENKO Denys UKR S3 AYE 7,12 46.73

6 HERNANDEZ HERNANDEZ Jesus MEX S3 A 3,4,12 47.43

7 PALAMARCHUK Serhii UKR S3 AE 48.17

8 MARTINEZ TAJUELO Miguel Angel ESP S3 AY 3,4,12+ 54.09

12.09 Vincenzo Boni ora è in corsia 1 nella finale dei 50 sl S3!

12.06 Combatte fino alla fine Angela Procida, che rimane in linea con il terzo posto fino alle ultime bracciate ma viene beffata dalla cinese Yazhu Feng e chiude quinta. Vittoria per l’indonesiana Pin Xiu Yip, seconda la giapponese Miyuki Yamada.

12.05 PARTITE! FORZA ANGELA!

12.04 La startlist della finale dei 50 dorso S2:

1 ADAMI Zsanett HUN S2 AYE 7,12 1:27.13

2 PROCIDA Angela ITA S2 AE 3,12 1:14.16

3 RAMIREZ Fabiola MEX S2 AYE 7,12+ 1:12.59

4 YIP Pin Xiu SGP S2 AE 12 1:03.61

5 YAMADA Miyuki JPN S2 AE 7,12+ 1:09.44

6 MEDCHAINOVA Veronika RPC S2 A 12 1:13.23

7 FENG Yazhu CHN S2 AYE 1:17.58

8 ILDEM Elif TUR S1 AE 12 1:32.86

12.02 Di nuovo in vasca, e tocca ad Angela Procida nei 50 dorso S2!

11.46 Vittoria per il brasiliano Gabriel Geraldo dos Santos Araujo in 53.96, secondo il cileno Alberto Abarza, terzo il russo Vladimir Danilenko.

11.40 E adesso i 50 dorso S2. La startlist:

1 PANIBRATETS Ievgen UKR S2 AE 5 1:03.09

2 KAZACHINER Nikita RPC S2 AYE 1:00.51

3 BONDARENKO Roman UKR S2 AYE 59.30

4 dos SANTOS ARAUJO BRA S2 AYE 7,12 56.82

5 ABARZA Alberto CHI S2 AE 57.58

6 DANILENKO Vladimir RPC S2 AE 59.31

7 CZECH Jacek POL S2 AE 12 1:00.97

8 MAKRODIMITRIS Aristeidis GRE S2 AE 7,12 1:04.01

11.38 Bronzo messo al sicuro da Francesco sin dai primi metri. Vittoria per l’israeliano Iyad Shalabi (1.11.79), secondo l’ucraino Anton Kol (1.13.78).

11.36 BRONZO PER FRANCESCO BETTELLA! GRANDISSIMO FRANCESCO, PER LA SECONDA VOLTA SI PRENDE IL TERZO POSTO IN QUESTE PARALIMPIADI!!!

11.35 PARTITI!!! AVANTI FRANCESCO!!!

11.33 Finale diretta, in sette a giocarsela. La startlist:

1 TALAI Aliaksei BLR S1 AE 3,5,12 1:50.80

2 KARYPIDIS Dimitrios GRE S1 AE 7 1:27.17

3 BETTELLA Francesco ITA S1 AYE 1:12.91

4 SHALABI Iyad ISR S1 HAE 3,5,12 1:09.46

5 KOL Anton UKR S1 AE 7,12 1:12.55

6 da SILVA Jose Ronaldo BRA S1 AE 1:26.33

7 ROJAS OSORNO Luis Eduardo COL S1 AE 0 1:40.23

11.33 Si ritorna in vasca con Francesco Bettella nei 50 dorso S1!

11.15 Vittoria per Bethany Firth, favorita della vigilia dopo le qualificazioni: 1.05.92 il tempo del britannico, imponendosi su Valeriia Shabalina (1.06.65 per la russa) e l’altra britannica Jessica-Jane Applegate (1.07.93). Fra poco torna l’Italia con Francesco Bettella nei 50 dorso S1.

11.11 Fra poco invece la gara femminile dei 100 dorso S14. Le nuotatrici in gara:

1 STORM Ruby AUS S14 0 1:12.71

2 SOARES de OLIVEIRA BRA S14 0 1:11.67

3 SHABALINA Valeriia RPC S14 0 1:08.64

4 FIRTH Bethany GBR S14 0 1:07.16

5 APPLEGATE Jessica-Jane GBR S14 0 1:08.41

6 McTERNAN Madeleine AUS S14 0 1:09.65

7 CHAN Yui Lam HKG S14 0 1:12.57

8 FUKUI Kasumi JPN S14 0 1:13.12

11.08 Facile facile per Ben Hance: l’australiano arriva in carrozza sfiorando per lunghi tratti il record del mondo e ‘accontentandosi’ del record paralimpico in 57.73. Secondo posto per il russo Viacheslav Emeliantsev (59.05), terzo il britannico Reece Dunn (2.24).

11.01 Si torna in gara con i 100 dorso S14. La startlist:

1 CATCHPOLE Jordan GBR S14 0 1:01.50

2 LAWLOR Louis GBR S14 0 1:01.43

3 LEE Inkook KOR S14 0 1:00.62

4 HANCE Benjamin James AUS S14 0 57.75

5 DUNN Reece GBR S14 0 1:00.37

6 KRAINYK Vasyl UKR S14 0 1:01.15

7 KULIABIN Mikhail RPC S14 0 1:01.48

8 EMELIANTSEV Viacheslav RPC S14 0 1:01.52

10.48 Ed è Blanka Pap a trionfare nei 100 dorso S10 femminili. Vittoria dell’ungherese in 1.06.70, avanti alla canadese Aurelie Rivard (1.08.94) e l’olandese Lisa Kruger (1.09.44).

10.43 Ora i 100 dorso S10 femminili, senza italiane in gara. La startlist:

1 ZHANG Meng CHN S10 1,3,5 1:13.59

2 RIVARD Aurelie CAN S10 3,5 1:11.11

3 ROULET Anaelle FRA S10 12+ 1:10.70

4 PAP Bianka HUN S10 12+ 1:09.71

5 GREENWOOD Jasmine AUS S10 A 3,5,12+ 1:10.23

6 KRUGER Lisa NED S10 1,3,5 1:10.81

7 GONTAR Anastasiia RPC S10 3,5,12 1:12.30

8 PIERRE Emeline FRA S10 5 1:13.98

10.41 Record del mondo per l’ucraino Krypak, che lima il suo tempo di cinque centesimi e abbassa il limite a 57.19. Stefano Raimondi è l’unico che riesce a chiudere sotto il minuto oltre a lui (59.36), Menciotti è terzo per 90 metri e viene superato nelle ultime bracciate dal francese Florent Marais. Il suo 1.01.46 è un tempo comunque importante.

10.40 Vittoria per Maksym Krypak, ma arriva IL TERZO ARGENTO DI GIORNATA CON STEFANO RAIMONDI! RICCARDO MENCIOTTI SFIORA IL PODIO!!!

10.39 PARTITI! FORZA STEFANO E RICCARDO!!!

10.38 Il favorito di giornata è sicuramente il detentore del record del mondo Maksym Krypak. Questa la startlist:

1 POPOV Stanislav UKR S10 9 1:03.92

2 MARAIS Florent FRA S10 12+ 1:01.92

3 HENSEN Querijn NED S10 3,5,12+ 1:01.87

4 KRYPAK Maksym UKR S10 12+ 1:00.07

5 RAIMONDI Stefano ITA S10 12+ 1:01.58

6 TAKKEN Bas NED S10 12+ 1:01.89

7 MENCIOTTI Riccardo ITA S10 3,5 1:03.05

8 PEARSE Col AUS S10 9 1:04.03

10.37 Quinta gara, altri due italiani: Stefano Raimndi e Riccardo Menciotti sono in lizza per una medaglia nei 100 metri dorso S10!

10.34 Vince Zsofia Konkoly, l’ungherese è al primo oro dopo due argenti conquistati! Tempo di 1.06.55, record paralimpico, avanti alla statunitense Elizabeth Smith (1.08.22) e la spagnola Sarai Gascon (1.08.43). Solo quinta Sophie Pascoe (1.09.31).

10.32 Ora è il turno dei 100 farfalla donne S9, senza azzurre in acqua. La startlist:

1 SCHMIT Summer USA S9 1,3,5 1:13.46

2 GASCON Sarai ESP S9 1,3,5 1:10.63

3 PASCOE Sophie NZL S9 8,12+ 1:09.58

4 KONKOLY Zsofia HUN S9 1,3,5 1:07.05

5 SMITH Elizabeth USA S9 1,3,5 1:08.03

6 SHAW Toni GBR S9 3,5 1:10.41

7 GORDIYCHUK Yuliya ISR S9 8 1:13.08

8 SUPIOT Claire FRA S9 A 12+ 1:18.94

10.28 Gara senza storia con l’australiano Martin che è stato in testa sin dall’ingresso in acqua ed ha abbassato il suo stesso record del mondo di quasi un secondo, chiudendo a 57.19. Argento per Simone Barlaam, che è riuscito ad impensierire l’oceanico in 59.43, terzo il russo Alexander Skaliukh in 1.00.54, che ha resistito al ritorno del nostro Federico Morlacchi che si deve accontentare della medaglia di legno per 21 centesimi.

10.26 William Martin era il favorito di giornata e si conferma tale con l’oro ed il record del mondo. MA ARRIVA UN ALTRO GRANDE ARGENTO CON SIMONE BARLAAM NEI 100 FARFALLA S9!!!!

10.26 PARTITI! AVANTI RAGAZZI!!!

10.25 La startlist dei 100 farfalla S9:

1 BRAUNSCHWEIG Malte GER S9 3,5 1:02.10

2 SKALIUKH Alexander RPC S9 3,5,12+ 1:01.54

3 MARI ALCARAZ Jose Antonio ESP S9 12+ 1:00.97

4 MARTIN William AUS S9 3,5,12+ 58.14

5 BARLAAM Simone ITA S9 12+ 1:00.71

6 MORLACCHI Federico ITA S9 8 1:01.42

7 HODGE Timothy AUS S9 3,5,12+ 1:01.58

8 SHCHALKANAU Yahor BLR S9 12+ 1:02.17

10.22 Ma ora l’Italia torna di nuovo protagonista: è il momento di Simone Barlaam e Federico Morlacchi nella finale dei 100 farfalla S9!

10.19 Vittoria di Yuyan Jiang con il nuovo record del mondo in 5.04.57, con Yelyzaveta Mereshko (Ucraina) seconda in 5.12.61 e la svizzera Nora Meister in 5.19.67 medaglia di bronzo.

10.13 Tempo di pensare alla seconda gara di giornata, con i 400 sl S6 donne. La startlist:

1 SUZIGAN ABATE Laila BRA S6 A 12 5:39.00

2 SUMMERS-NEWTON Maisie GBR S6 12+ 5:27.91

3 MERESHKO Yelyzaveta UKR S6 A 12 5:26.35

4 JIANG Yuyan CHN S6 1,2,4,9 5:14.52

5 MEISTER Nora SUI S6 A 3,5,12+ 5:23.91

6 SIMMONDS Eleanor GBR S6 3,5,12+ 5:27.64

7 HARVEY Grace GBR S6 A 12 5:33.78

8 SONG Lingling CHN S6 A 12 5:40.54

1’0.10 L’azzurro è rimasto incollato a Talisson Henrique Glock per tutta la gara, ma il brasiliano ha fatto la differenza negli ultimi 100 metri in una corsa a due chiudendo in 4.54.42 contro i 4.55.70 di Fantin. Terzo posto per il russo Viacheslav Lenskii.

10.09 E resiste Glock prendendosi l’oro, ma per ANTONIO FANTIN C’È SUBITO UNO STREPITOSO ARGENTO!!!!

10.06 Una guerra di nervi! Glock prova a scappare e Fantin gli rimane incollato ai pantaloncini! +77 centesimi a 100 metri dal traguardo, forza Antonio!!!

10.05 Fantin è lì! Sferra l’attacco a 20 metri da metà gara passando in testa, ma Glock ha resistito! L’azzurro c’è!

10.04 Partito a tutta il brasiliano Glock, che è primo dopo 100 metri. Fantin secondo a 78 centesimi.

10.03 PARTITI! FORZA ANTONIO!!!

9.59 Fantin partirà in terza corsia, con il terzo tempo delle qualificazioni.

9.57 Dicevamo di Antonio Fantin, subito in acqua nei 400 stile libero S6. Questa la startlist:

1 PEREZ ESCALONA Lorenzo CUB S6 A 12 5:26.57

2 GRANICHKA Andrei RPC S6 A 12 5:15.38

3 FANTIN Antonio ITA S6 A 12 5:12.08

4 GLOCK Talisson Henrique BRA S6 A 1,3,4,8 5:06.28

5 LENSKII Viacheslav RPC S6 A 12 5:11.07

6 GUTIERREZ BERMUDEZ Juan Jose MEX S6 0 5:14.10

7 GUTIERREZ BERMUDEZ Raul MEX S6 12+ 5:26.10

8 VIDEIRA Daniel POR S6 3,5,12+ 5:26.88

9.55. Gli altri italiani in finae: SImone Barlaam e Federico Morlacchi nei 100 farfalla S9, Stefano Raimondi e Riccardo Menciotti nei 100 dorso S10, Angela Procida nei 50 dorso S2, Vincenzo Boni nei 50 sl S3, Arjola Trimi nei 50 sl S4 e Luigi Beggiato nei 50 sl S4.

9.50 Altra giornata in cui gli italiani saranno protagonisti. Sin dall’inizio: alle 10 Antonio Fantin va a caccia di un’altra medaglia nei 400 sl S6.

