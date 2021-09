L’Italia ha vinto il Mondiale di Pasticceria! Una vera e propria ciliegina sulla torta, nel senso letterale del termine, in una grandissima annata per il nostro Paese: abbiamo vinto ovunque nello sport, a maggio i Maneskin avevano conquistato l’Eurovision Song Contest e ora è arrivato anche questo sigillo in ambito culinario.

Ancora più prestigioso perché ottenuto in trasferta, al Sirha di Lione, il celeberrimo salone della ristorazione della città francese dove dal 1987 si disputa la rassegna iridata. L’Italia è apprezzata a livello globale per la sua eccezionale e impareggiabile cucina, ma il Mondiale di Pasticceria ci è andato spesso indigesto, visto che ci siamo imposti soltanto per tre volte nella storia (in passato soltanto nel 1997 e nel 2015, quando a guidare gli azzurri era il celebre maestro Iginio Massari).

A festeggiare sono stati Lorenzo Puca (il capitano), Massimo Pica, Andrea Restuccia, sotto la guida di Alessandro Dalmasso (Presidente del Club della Coupe du Monde de la Pâtisserie Selezione Italia). La proposta del nostro terzetto è stata semplicemente sublime: un dessert al cioccolato da condividere, una torta gelato, un dessert da ristorante, una scultura di zucchero alta 165 centimetri, una pièce al cioccolato sempre di 165 cm. Dominio totale: battuti gli altri dieci team in gara, migliorato il terzo posto del 2019, Giappone e Francia sconfitte sul campo… pardon in cucina.

Foto: Coppa del Mondo Pasticceria Team Italy