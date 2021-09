Un’Italia che nello sport vince ovunque? Pare proprio di sì. E’ il caso dei Mondiali giovanili di orientamento (Junior World Orienteering Championship – JWOC), la cui partecipazione è riservata alle squadre nazionali che sono membri della Federazione Internazionale di Orientamento. Il programma include: una gara sprint, una gara middle individuale, una gara long individuale e una gara a staffetta.

Ebbene, nella rassegna iridata che è iniziata in Turchia, Francesco Mariani si è imposto nella sprint, gestendo la gara in maniera autorevole, e vincendo l’oro in n 15′:39″ a precedere Touko Seppa (FIN +00:07), Axel Elmblad (SVE +00:13) e Tobias Alstad (Nor +00:14). Buoni i riscontri anche per gli altri azzurri: Ilian Angeli, 13° a 45° e Damiano Bettega, 15° a 54°.

Sul versante femminile, quarta piazza per Caterina Dallera che per appena 6″ non ha conquistato il bronzo. Una prova che ha sorriso alla danese Malin Agervig, in 14′:57″, davanti a Hanna Lundberg (SVE +00:05) e a Cecile Calandry (FRA +8″). Per la nostra portacolori un distacco di 14″ dalla vincitrice.

Foto: Fiso