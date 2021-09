Leicester-Napoli: è il momento dell’inizio dell’Europa League 2021-2022. Per il Napoli di Luciano Spalletti, primo in Serie A a punteggio pieno (9 punti), subito un esame ostico in campo internazionale: la trasferta in casa del Leicester, temibilissima squadra inglese che punta ad arrivare sino in fondo.

Faccia a faccia da pesi massimi: chi ne uscirà vincitore? Le “Foxes” o i “Ciucci”: una domanda a cui può rispondere solo il campo, unico giudice supremo.

Il match si svolgerà giovedì 16 settembre, a partire dalle ore 21.00, presso il Leicester City Stadium, e sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport e da TV8 e in streaming su Sky Go, DAZN e il sito tv8.it.

Leicester-Napoli, orario e tv Europa League: canale, streaming, programma, probabili formazioni :

Europa League 2021-2022

Giovedì 16 settembre 2021

Ore 21.00 Leicester-Napoli

Diretta Tv: Sky Sport e TV 8

Diretta Streaming: Sky Go, DAZN e sito tv8.it

Le probabili formazioni:

LEICESTER: Schmeichel; Ricardo, Evans, Soyuncu, Thomas; Tielemans, Ndidi; Albrighton, Maddison, Barnes; Vardy.

NAPOLI: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Elmas, Fabian Ruiz, Lozano, Zielinski, Politano, Petagna.

Foto: LaPresse