Terzo ed ultimo giorno della quarta edizione della Laver Cup, il torneo di tennis a squadre che mette di fronte Europa e resto del mondo alla stregua della Ryder Cup di golf. Come per anni sul green si è vissuto un lungo periodo di supremazia statunitense, anche sul cemento del TD Garden di Boston si sta vivendo una situazione simile, con il vecchio continente guidato da Bjorn Borg che arriva alla domenica forte di un vantaggio enorme di 11-1, frutto di sette vittorie nei primi otto match. Nel programma di questa domenica non c’è Matteo Berrettini, che si ferma dunque ai due match disputati nella prima giornata.

Basta solo una vittoria sulle quattro partite in programma quest’oggi per far sì che l’Europa affermi la sua supremazia tennistica per la quarta volta consecutiva: potrebbe bastare l’appuntamento delle 18.00, con la sfida di doppio che vedrà Andrey Rublev e Alexander Zverev opposti a Reilly Opelka e Denis Shapovalov. Il duo nordamericano potrebbe riuscire a rimandare quello che appare inevitabile aggrappandosi alla potenza del nerboruto numero 19 del mondo, con i suoi limiti mobili che possono essere coperti dalla tecnica del canadese.

In caso di successo del Resto del Mondo, si passerebbe ai match di singolare: l’instancabile Zverev tornerebbe subito in campo contro il canadese Felix Auger-Aliassime, andato molto vicino a sconfiggere Matteo Berrettini venerdì sera ma scivolato nelle sue incertezze da millennial quando i colpi contavano di più. Il nordamericano ha dalla sua l’ultimo precedente di Wimbledon, quando si impose al quinto set, ma il tedesco non aveva ancora sul petto la coccarda valida per i Giochi Olimpici.

Il programma continua con le ultime due partite: Daniil Medvedev, fresco vincitore degli US Open, incrocia le armi con Diego Schwartzman, non apparso in forma ottimale e mai vincitore sul russo, ma che potrebbe caricarsi emotivamente dopo il precedente della ATP Cup 2020 in cui i due ebbero da discutere per dei comportamenti poco sportivi dell’europeo.

Ultimo match in programma invece sarebbe tra Stefanos Tsitsipas e John Isner, ma appare difficile che si possa arrivare quest’oggi fino a questo punto con la Laver Cup ancora in bilico. Il Resto del Mondo può teoricamente ancora vincere grazie alla regola domenicale dei tre punti a vittoria, ma avrebbe necessario bisogno di infilare un filotto di quattro partite per aggiudicarsi la competizione. E per ciò che si è visto nei due giorni precedenti, sembra davvero molto difficile.

Foto: LaPresse