La Svizzera avrà un proprio team nel SailGP, la competizione velica itinerante dal faraonico montepremi di un milione di dollari per il vincitore. A partire dal 2022 il sodalizio elvetico arricchirà dunque la flotta, che salirà così a nove unità. L’accordo è triennale, il Team Tilt sarà guidato da Sebastien Schneiter (un’esperienza alle Olimpiadi tra i 49er) e si aggiungerà così ad Australia, Gran Bretagna, Nuova Zelanda, USA, Giappone, Spagna, Francia, Danimarca per queste competizione che si disputano su catamarani da 50 piedi con foil.

La notizia non è di poco conto perché potrebbe essere la prima grande manovra di Ernesto Bertarelli per rientrare nella America’s Cup, la competizione sportiva più antica al mondo. L’imprenditore svizzero ha già vinto la Vecchia Brocca con Alinghi nel 2003 e nel 2007, potrebbe concretamente decidere di partecipare alla prossima edizione della Coppa America con Alinghi, anche perché alcune indiscrezioni parlavano di un imminente acquisto di un monoscafo AC75 di prima generazione. Le nuove regole sono estremamente stringenti sulla nazionalità dell’equipaggio, il SailGP potrebbe essere un banco di prova in vista della kermesse velica più importante.

Il prossimo 17 settembre Team New Zealand annuncerà il luogo e le date in cui si disputerà la prossima edizione della America’s Cup (sono in ballottaggio Valencia, Cork e Jeddah, con piccolissime chance di una permanenza ad Auckland), a quel punto si apriranno ufficialmente le iscrizioni. I britannici di Ineos Uk ci saranno (il sodalizio di Ben Ainslie è Challenger of Record), Luna Rossa e gli statunitensi di American Magic hanno ribadito più volte la volontà di riprovarci dopo la campagna di Auckland dello scorso inverno, chissà che non ci sia un quinto partecipazione e che porti il nome di Alinghi.

Ricordiamo che il Team Tilt è stato costituito nel 2012 per lanciare giovani velisti svizzeri, ha partecipato alla Red Bull Youth America’s Cup nel 2013 (quarto posto) e nel 2017 (terzo), ha vinto il Mondiale GC32 nel 2018 e si è sempre distinto in tutte le competizioni internazionali. Schneiter ha dichiarato: “Questo è un nuovo importante capitolo per la vela svizzera, il nostro obiettivo è creare una squadra competitiva con i migliori velisti elvetici. All’inizio dovremo imparare, ma il nostro obiettivo è navigare in prima linea e competere con i migliori“.

Russell Coutts, che in carriera ha vinto cinque America’s Cup (tra cui quella del 2003 con Alinghi) e ora CEO di SailGP, è apparso raggiante per questa novità: “Questo è un momento davvero emozionante per SailGP in quanto ci porta un altro passo avanti per far crescere la lega a dieci squadre e dodici eventi, fornendo un campionato annuale per i migliori velisti professionisti del mondo. Non vediamo di vedere Sebastien e la sua squadra crescere nel corso del campionato e sono fiducioso che presto saranno competitivi“.

