Italia-Lettonia, Europei volley 2021: orario ottavi, data, programma, canale tv in chiaro

L’Italia affronterà la Lettonia negli ottavi di finale degli Europei 2021 di volley maschile. Gli azzurri hanno conquistato il primo posto nel proprio girone e si sono così garantiti un avversario sulla carta molto morbido per il primo turno della fase a eliminazione diretta. Gli azzurri incroceranno i non irresistibili balcanici, quarti nel proprio raggruppamento alle spalle di Francia, Germania e Croazia. La nostra Nazionale ha giganteggiato contro grandi avversarie come Bulgaria e Slovenia, mentre i bianco-bordeaux hanno perso nettamente contro Francia e Germania, passando il turno con una sola vittoria all’attivo (quella ottenuta all’esordio nel derby con l’Estonia).

I ragazzi di coach Fefé De Giorgi partiranno con tutti i favori del pronostico e puntano ai quarti di finale. L’Italia giocherà sempre a Ostrava (Repubblica Ceca), come era successo per i cinque match della Pool B. Simone Giannelli e compagni dovranno comunque non sottovalutare un avversario che cercherà di mettersi in mostra aggrappandosi in particolar modo alle giocate di Kristaps Smits, Gustavs Freimanis e Kristers Dardzans (nessuna stella di livello internazionale). Il nuovo ciclo tricolore può entrare dunque tra le otto grandi del Vecchio Continente con relativa facilità e continuare a sognare. L’appuntamento è per domenica 12 settembre (ore 16.00).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv/streaming di Italia-Lettonia, ottavo di finale Europei 2021 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 3, in diretta streaming su RaiPlay e DAZN, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

ITALIA-LETTONIA, OTTAVO DI FINALE EUROPEI VOLLEY: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 12 SETTEMBRE:

16.00 Italia vs Lettonia

ITALIA-LETTONIA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 3.

Diretta streaming, gratis, su RaiPlay e, per gli abbonati, su DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: CEV