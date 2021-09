Italia-Germania volley orario e tv: programma quarti Europei, su che canale vederla in chiaro

Mercoledì 15 settembre (ore 16.00) si giocherà Italia-Germania, quarto di finale degli Europei 2021 di volley maschile. La nostra Nazionale scenderà in campo a Ostrava (Repubblica Ceca) per affrontare la solida compagine teutonica in un incontro che si preannuncia altamente spettacolare, avvincente ed equilibrato. Gli azzurri hanno tutte le carte in regola per riuscire a vincere, ma naturalmente dall’altra parte della rete ci sarà un avversario di razza che non sarà facile da battere. In palio la semifinale da giocare contro la vincente di Serbia-Olanda.

I ragazzi del CT Fefé De Giorgi si presentano all’appuntamento da imbattuti, con sei vittorie all’attivo: le cinque della fase a gironi (tra cui quelle contro Slovenia e Bulgaria), l’ottavo di finale contro la modesta Lettonia. Gli uomini di coach Andrea Giani hanno eliminato la Bulgaria agli ottavi di finale, dopo il secondo posto nel girone (sconfitta contro la Francia). Simone Giannelli e compagni dovranno vedersela contro un sestetto guidato dal micidiale bombardiere Georg Grozer: servirà dare davvero il massimo per riuscire ad arginarlo e passare il turno. Servirà affidarsi agli attacchi di Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Giulio Pinali e ai muri di Simone Anzani e Gianluca Galassi.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv/streaming di Italia-Germania, quarto di finale degli Europei 2021 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai (palinsesto da definire), in diretta streaming su Rai Play e DAZN, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

ITALIA-GERMANIA, QUARTO DI FINALE EUROPEI VOLLEY 2021:

MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE:

16.00 Italia vs Germania

ITALIA-GERMANIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 2.

Diretta streaming, gratis, su Rai Play e, per gli abbonati, su DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: CEV