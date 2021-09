Italia-Germania, quarti Europei volley: orario, programma, tv, canale in chiaro

L’Italia affronterà la Germania nei quarti di finale degli Europei 2021 di volley maschile. La nostra Nazionale, ancora imbattuta nella rassegna continentale con sei vittorie all’attivo, si è guadagnata l’accesso al secondo turno a eliminazione diretta grazie alla schiacciante affermazione contro la Lettonia: un secco 3-0 in favore degli azzurri, totali padroni di un match che già sulla carta non doveva avere storia. I ragazzi del CT Fefé, De Giorgi, primi nel proprio girone battendo tra le altre Slovenia e Bulgaria, se la dovranno vedere con la formazione di coach Andrea Giani, capace di regolare la Bulgaria per 3-1.

L’Italia scenderà in campo a Ostrava (Repubblica Ceca) nella giornata di mercoledì 15 settembre (orario da definire). Simone Giannelli e compagni hanno tutte le carte in regola per giocarsela alla pari contro il sestetto guidato dall’opposto Georg Grozer, già capace di raggiungere la finale continentale nel 2017 (sconfitta al tie-break contro la Russia). In palio la qualificazione alla semifinale da disputare poi contro una tra Olanda, Serbia e Turchia.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv/streaming di Italia-Germania, quarto di finale degli Europei 2021 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai (palinsesto da definire), in diretta streaming su Rai Play e DAZN, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

ITALIA-GERMANIA, QUARTO DI FINALE EUROPEI VOLLEY 2021:

MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE:

Orario da definire Italia vs Germania

ITALIA-GERMANIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv sui canali Rai (palinsesto da definire).

Diretta streaming su Rai Play e DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: CEV